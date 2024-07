Trei ani în iadul de pe insulă. Zeci de refugiați salvați dintr-o barcă în derivă sunt ținuți de Marea Britanie într-o închisoare în aer liber, lângă o bază militară din Oceanul Indian

Insula Diego Garcia, cea mai mare din arhipelagul Chagos, găzduiește o bază militară americano-britanică. Sursă Foto: Profimedia Images

The Guardian relatează povestea a zeci de refugiați tamili din Sri Lanka, plecați într-o călătorie riscantă spre Canada pentru a scăpa de persecuțiile din țara natală, și a căror barcă s-a stricat în mijlocul Oceanului Indian.

Călătoria a avut loc în 2021. La zece zile de la plecare, tamilii au rămas blocați în mijlocul pustietății de ape, în timp ce ambarcațiunea lor începea să se scufunde.

În cele din urmă, au fost reperați și salvați de marina britanică, fiind duși pe insula Diego Garcia, unde se află o bază militară a Statelor Unite ale Americii și a Regatului Unit.

Pentru cei aflați la bord, salvarea a reînviat speranța. "Am văzut steagul britanic și m-am gândit că suntem în siguranță", spune unul dintre refugiați, fără a anticipa ce îi așteaptă.

Un paradis exotic se transformă într-o închisoare cu gândaci și șobolani

În multe privințe, insula Diego Garcia seamănă cu ideea pe care oamenii și-o fac în legătură cu un paradis exotic: are nisip alb și palmieri, iar țărmurile îi sunt scăldate de ape azurii. Pe teritoriul ei trăiesc țestoase verzi, crabi de cocotier și măgari sălbatici blânzi, care se lasă mângâiați.

Dar pentru cei 60 de solicitanți de azil blocați aici, dintre care 16 sunt copii, frumusețea paradisiacă a încetat să mai facă parte din realitate.

Inițial, membrilor grupului de tamili li s-a spus că barca lor va fi reparată în câteva zile și că își vor putea continua călătoria spre Canada.

"Mi s-a spus că vom fi trimiși într-o țară sigură. Aceea a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Am ajuns (pe Diego Garcia) doar în hainele de pe mine și a trebuit să le port timp de două săptămâni. Curând, mi-am dat seama că ceea ce ni se întâmpla era opusul a ceea ce mă așteptam", spune mărturia unui refugiat, consemnată de The Guardian.

La aproape trei ani de la sosirea lor, refugiații locuiesc într-o tabără de corturi de mărimea unui teren de fotbal, înconjurată de un gard metalic înalt de 2,5 metri, iar circulația pe insulă este drastic restricționată.

"Am fost băgat într-o închisoare pe această insulă, deși nu am comis nicio infracțiune. Starea mea mentală se deteriorează. Trăiesc într-un corp care nu are vlagă", se plânge unul dintre tamili. Corturile lor sunt inundate atunci când plouă și sunt infestate de șobolani și gândaci.

"Coabităm cu șobolanii. Ei mănâncă din farfuriile noastre, se urcă pe copiii noștri când dorm și ne mușcă", adaugă o mamă.

Potrivit The Guardian, tamilii au putut părăsi tabăra doar pentru vizite la medic, la dentist sau pentru excursii limitate pe plajă.

Ei pot doar să privească la amenajările create în centrul insulei pentru personalul militar. Acolo există piste de bowling, magazine și baruri unde se poate dansa, juca biliard și darts. Există, de asemenea, terenuri de softball, de tenis și parcuri. Tot pentru militarii de pe Diego Garcia.

The Guardian a încercat să afle de ce refugiații tamili aduși pe Diego Garcia nu și-au putut continua călătoria. De ce au fost sechestrați timp de trei ani? Și de ce nu a fost încă identificată o țară terță sigură în care să poată fi trimiși?

Marea Britanie închiriază americanilor insula Diego Garcia

Marea Britanie a colonizat insula la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În 1965, autoritățile de la Londra au creat Teritoriul britanic din Oceanul Indian (BIOT), care include și celelalte 57 de insule ale arhipelagului Chagos. Teritoriul este guvernat de Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) din capitala britanică. Din punct de vedere constituțional, acest teritoriu este separat de Regatul Unit.

Marea Britanie a dat în chirie insula Statelor Unite și, drept urmare, între 3.000 și 5.000 de militari sunt staționați pe Diego Garcia. După 11 septembrie 2001, bombardierele americane au lansat de pe insulă atacuri asupra Afganistanului. În 2003, baza (foto următoare) a fost folosită pentru atacuri în Irak.

În martie 2022, Liz Truss, ministrul de Externe britanic de la momentul respectiv, i-a scris prim-ministrului Boris Johnson, avertizându-l că mulți dintre solicitanții de azil blocați pe Diego Garcia prezintă risc de sinucidere. Ea a recomandat ca aceștia să fie aduși în Regatul Unit pentru procesare, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

În noiembrie 2023, o delegație UNHCR, agenția ONU pentru refugiați, a vizitat tabăra și au aflat, cu această ocazie, despre cazuri de abuz sexual asupra copiilor și despre faptul că părinții din grup se tem de bărbații singuri, care dau târcoale cortului școlii. Până în iulie 2023, acești bărbați singuri nu erau separați de familii în corturile de cazare.

Raportul delegației UNHCR a concluzionat că în tabăra de tamili condițiile nu corespund standardelor internaționale pentru refugiați, iar reținerea acestora într-o facilitate de cazare închisă echivalează cu "detenție arbitrară". Delegația UNHCR a sugerat relocarea lor urgentă, iar unii dintre ei au fost, într-adevăr, mutați în Regatul Unit.

Un judecător a acceptat audierea unei solicitări a refugiaților tamili

Însă alții au rămas blocați în continuare pe Diego Garcia. Disputele administrative cu privire la soarta lor nu mai înseamnă nimic pentru ei. Tot ce știu refugiații este că sunt prizonieri și că nu pot pleca de acolo.

"Este vina noastră că ne-am născut ca tamili în Sri Lanka? Nu ne-am așteptat niciodată să fim captivi în această cușcă. Mă gândesc uneori dacă noi, ca părinți, am permite copiilor noștri să fie luați de pe insulă. Îi auzim pe copii vorbind și spunând că vor muri aici", spune o femeie solicitantă de azil.

Guy Atoun este un asistent social care lucrează pentru casa de avocatură Duncan Lewis, ce îi reprezintă pe unii dintre solicitanții de azil.

"Incapacitatea guvernului britanic de a-i găzdui pe clienții noștri în condiții umane pe Diego Garcia, insistând, în același timp, că nu pot fi transferați în altă parte, demonstrează un obiectiv politic viciat, ce nu ține cont de drepturile fundamentale ale omului pentru bărbați, femei și copii", spune el, citat de The Guardian.

Judecătoarea Margaret Obi, de la instanța supremă din BIOT, a acceptat cererea tamililor, de a le fi audiată solicitarea în tribunal, în timp ce aceștia acuză că sunt reținuți ilegal.

Refugiații insistă că, în acest moment, nu se pot întoarce în țara lor de origine, unde viețile lor sunt în pericol, și nici nu pot pleca mai departe în vreo țară sigură.

Nu toți tamilii ajunși pe insulă acum trei ani și-au pierdut speranța.

"Sperăm că ni se va permite să scăpăm din iad", a spus unul dintre ei pentru publicația citată.