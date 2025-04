Ciolacu a promis că își arată diploma de BAC după alegerile prezidențiale: „Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat de note”

Premierul Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Premierul Marcel Ciolacu a promis că după alegerile prezidenţiale 2025 va prezenta public atât diploma de Bacalaureat, cât şi diploma de licență obținută la final de facultate. „Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari”, a spus Ciolacu, vineri, la Prima TV.

„Vin odată la dumneavoastră şi vă dau toate diplomele. După campanie (n.r. pentru alegerile prezidențiale). Toate, şi de la facultate, şi de peste tot. Am şi foile matricole. Şi eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari. Aduceţi-vă aminte câtă pasiune a fost pentru această minciună (n.r. că nu are BAC-ul luat) şi cât de mult a fost împinsă. Poate şi eu am reacţionat greşit.”, a declarat prim-ministrul.

Din postura de candidat la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu declara pe 2 septembrie că a dat examenul de Bacalaureat în 1986 şi că a luat o medie „suficient de bună”, dar că nu îşi mai aminteşte nota. O zi mai târziu, spunea că a găsit diploma, iar media la Bacalaureat a fost 7,03. Totuşi, Marcel Ciolacu nu a arătat documentul.

„Bacalaureatul l-am susţinut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment şi nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licenţă”, a afirmat Marcel Ciolacu, pe TikTok, în data de 3 septembrie.