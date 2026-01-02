Ce trebuie și ce nu trebuie să consumăm după excesul de alcool de sărbători. Persoanele la care se elimină mai greu

Alcoolul are un puternic efect de deshidratare. Foto: Getty Images

Indiferent dacă am consumat alcool în mod obișnuit la mesele de sărbătoare din aceste zile sau doar ocazional, la petrecerea de Revelion, ne putem confrunta a doua zi cu o stare de mahmureală, care poate fi gestionată mai ușor dacă știm cu ce avem de-a face. Medicul Anca Hâncu a vorbit, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, despre ce trebuie să facem după o perioadă în care am făcut exces de alcool.

„Dacă ați băut și poate nu ați respectat acele reguli, de un pahar de apă la un pahar de vin, probabil astăzi veți fi foarte obosiți, pentru că nu v-ați hidratat suficient. Alcoolul are acest efect de deshidratare. Și atunci, în primul rând, încercați să beți apă. Apă, apă minerală – vă va ajuta foarte mult. Alcoolul în exces ne obosește foarte mult, obosește ficatul, iar ficatul, în acest moment, este obosit și trebuie protejat. Îi vom da o ciorbă, o supă, vom mânca alimente care ajută la refacerea celulei nervoase, care este și ea obosită. Putem începe cu două ouă fierte sau cu somon afumat, un pește gras, cu acizi grași omega-3, de care creierul nostru are nevoie în acest moment. Puțin avocado, puțină pâine prăjită. Avem nevoie să ne refacem și cantitatea de energie.

Nu mâncăm dulciuri acum, nu la prima oră. Spre prânz merge o ciorbă, o ciorbă cu borș, pentru că trebuie să refacem și microbiomul intestinal, care, din păcate, vă dau o veste proastă, este distrus și va fi foarte, foarte afectat de consumul excesiv de alcool. Îl refacem cu chefir, cu iaurt, cu murături, cu o ciorbă de varză acră.

Care este cantitatea sigură de alcool

Eu nu încurajez consumul de alcool. Medicul nu poate recomanda o cantitate sigură de alcool, pentru că nu există o cantitate sigură. Fiecare, ocazional, poate că un pahar pentru femei, două pahare pentru bărbați de alcool, de vin, de exemplu, nu vor pune în mare pericol sănătatea. Dar nu știm, pentru că, știți vorba aceea, fiecare om are dreptul la un pahar, după aceea devine un alt om și mai are dreptul la un alt pahar. Nu știm totdeauna unde să ne oprim.

Regula de un pahar de apă la un pahar de alcool ajută la hidratare, pentru că la alcool, mai ales la spirtoase, se bea puțin alcool, iar oamenii nu mai realizează cât beau, mai ales când și mănâncă. Alcoolul trebuie însoțit de foarte multă apă, pentru că produce deshidratare.

Alcoolul se elimină greu, mai greu la femei decât la bărbați. De aceea, întotdeauna se recomandă jumătate din cantitate la femei față de bărbați”, a explicat medicul Anca Hâncu.