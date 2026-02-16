Ce se întâmplă în creierul copiilor când folosesc ecrane în exces

Imaginile rapide și stimulii vizuali puternici influențează modul în care informația este procesată în creier. sursa foto: Getty

Tot mai mulți copii ajung să petreacă ore în șir în fața ecranelor, iar specialiștii avertizează că efectele asupra creierului pot fi serioase. Experți americani în pediatrie arată că aproximativ o treime dintre copiii sub 11 ani sunt dependenți de telefoane mobile, rețele sociale sau jocuri video.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate să explice ce se întâmplă în creierul celor mici atunci când gadgeturile sunt oferite de la vârste foarte fragede, medicul Vlad Ciurea a atras atenția că impactul nu este deloc de neglijat.

„Chiar și pe noi, adulții, ne atrag foarte mult aceste imagini. Ele captează mentalul, iar copilul ajunge să se gândească doar acolo”, a explicat profesorul.

Potrivit medicului, imaginile rapide și stimulii vizuali puternici influențează modul în care informația este procesată în creier. „Centrele vederii sunt în spate, nu în față, iar parcurgerea acestor etape se face pe niște căi extraordinare. Dacă ele sunt bătătorite doar cu astfel de stimuli, celelalte lucruri nu mai contează. Practic, distrug gândirea normală, constructivă, care trebuie făcută pas cu pas”, a spus prof. dr. Vlad Ciurea.

Întrebat dacă aceste modificări pot fi reversibile, medicul vine cu un mesaj de speranță. „Se poate repara. Nu cu medicamente, ci prin stilul de viață. Ca să-l scoți din această captare totală, trebuie să-i dai copilului altceva care să-l facă fericit”, a subliniat el.

Soluția principală identificată de specialist este mișcarea. „Sportul este esențial. Când copilul intră într-un grup, începe socializarea, apare pasiunea, se schimbă gândirea. Fotbalul, de exemplu, îi duce în altă direcție, nu în gadget”, a explicat medicul.

Profesorul a vorbit și despre importanța mediului emoțional, mai ales în cazul fetițelor. „Centrul emoțional, amigdala, este mai mare la fetițe și reacționează foarte puternic. Ele nu trebuie certate, ci luate cu blândețe, mângâiate, încurajate”, a precizat acesta.

Dansul, muzica, joaca și activitățile de grup sunt alternativele recomandate în locul ecranelor. „Avem muzică, avem dans, avem plimbări, călătorii. De ce să-l vedem tot timpul cu acest instrument care îl distruge?”, a punctat medicul.