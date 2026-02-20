Ce ne ajută să rămânem activi chiar și după 60 de ani

Mama şi fiică stând îmbrăţişate. foto: getty images.com

Bătrânețea nu are o definiție universală, însă, potrivit standardelor ONU, este asociată de obicei cu vârsta de 60–65 de ani. Important este însă cum ajungem la această etapă a vieții și, mai ales, cum o trăim. Medicul Ruxandra Constantina atrage atenția că înaintarea în vârstă nu trebuie privită ca o boală, ci ca o perioadă în care stilul de viață face diferența.

„Bătrânețea nu este o boală, de aceea trebuie să rămânem activi, atât din punct de vedere articular mobilitate și flexibilitate cât și la nivel cognitiv”, explică medicul. Potrivit acesteia, menținerea mișcării și a activității mentale ajută creierul, articulațiile și inima să rămână „tinere” mai mult timp.

Mișcarea zilnică este una dintre cele mai simple și eficiente reguli. „Orice fel de mișcare este bună, inclusiv în casă. Gimnastica de dimineață este excelentă, dar este important să ieșim afară atunci când vremea permite”, spune medicul. Plimbările în ritm alert între 2.000 și 5.000 de pași pe zi contribuie la o bună circulație și oxigenare, atât la nivel periferic, cât și la nivelul creierului, și ajută la menținerea mobilității articulare.

În ceea ce privește suplimentele alimentare, medicul subliniază că acestea pot fi utile, dar doar integrate într-un stil de viață activ și recomandate de specialist. „Suplimentele nu se iau după ureche. Ele trebuie recomandate de un medic”, a mai spus specialistul.

Vitamina D3 este esențială la vârsta a treia. „Dozele pot varia între 2.000 și 4.000–5.000 de unități internaționale pe zi, în funcție de recomandarea medicului”, explică aceasta. Vitaminele din complexul B sau vitamina C se administrează doar dacă există un deficit, preferabil din surse naturale, precum legumele și fructele, iar suplimentarea se face doar în anumite situații, cum ar fi răcelile.

Pentru circulație și longevitate, medicul recomandă resveratrolul și ginkgo biloba. „Resveratrolul îmbunătățește circulația și activează genele longevității, iar ginkgo biloba ajută la oxigenarea creierului”, spune specialistul.

Chiar și după 65 de ani, suplimentele pentru longevitate pot aduce beneficii. „Există studii clinice care arată că ele îmbunătățesc metabolismul și energia celulară, ajută la eliminarea celulelor senescente așa-numitele ‘celule zombie’”, explică medicul. Printre acestea se numără fisetina, NAD, quercetina, apigenina, produsele apicole și coenzima Q10, care susține funcționarea mitocondriilor „uzinele de energie ale organismului”.

Dincolo de mișcare și suplimente, medicul atrage atenția asupra importanței relațiilor sociale. „După 60 de ani, comunicarea și socializarea sunt esențiale. Ne ajută să fim mai echilibrați și mai încrezători”, a mai spus Ruxandra Constantina

Există un declin asociat vârstei, dar un stil de viață sănătos, început încă din tinerețe, ne ajută să îmbătrânim mai lent și să ne păstrăm capacitățile motorii și intelectuale. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar de a adăuga ani vieții, ci de a da viață anilor noștri.