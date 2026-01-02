Un tânăr s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei, în timpul discursului de Anul Nou

Împăratul Japoniei, Naruhito și împărăteasa Masako, pe balconul Palatului Imperial din Tokyo, cu ocazia salutului de Anul Nou. Sursa foto: Hepta

Un bărbat de circa douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a relatat presa japoneză, potrivit Agerpres.

Bărbatul, care se afla în primul rând în timpul discursului de Anul Nou al împăratului Naruhito de la un balcon al Palatului Imperial, s-a dezbrăcat brusc, scoţând ţipete, conform postului de televiziune privat TBS şi altor media.

După ce a sărit gol peste bariera din faţa sa, a fost imediat imobilizat de membri ai gărzii imperiale şi ai poliţiei din Tokyo, care l-au înfăşurat într-o pătură.

Contactată de AFP, garda imperială nu a putut confirma deocamdată informaţiile.

Incidentul a avut loc imediat după ce membrii familiei imperiale, inclusiv împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako, au apărut pe balcon. Naruhito se adresează de obicei miilor de oameni care flutură steaguri japoneze în fiecare an de 1 ianuarie.

Conform unor surse apropiate anchetei, citate de TBS, tânărul ar fi anunţat pe reţelele de socializare că va apărea gol în timpul salutului imperial de Anul Nou.

Familia imperială, ale cărei rădăcini, conform legendei, datează de 2.600 de ani, a renunţat oficial la dreptul său divin de a conduce după capitularea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Prin urmare, nu deţine nicio putere politică.

Cu toate acestea, instituţia rămâne un simbol puternic în Japonia, iar membrii familiei imperiale sunt în general respectaţi de public - chiar dacă unii au ajuns în atenţia publicului din cauza unor presupuse conflicte familiale.