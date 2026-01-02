<1 minut de citit Publicat la 14:47 02 Ian 2026 Modificat la 14:47 02 Ian 2026

Primăria Sectorului 5 face apel la cetățeni să nu abandoneze brazii pe domeniul public / Sursa foto: Getty images

Primăria Sectorului 5 începe colectarea gratuită a brazilor de Crăciun, iar serviciul se va desfășura în regim non-stop, cu treceri multiple pe fiecare zonă, până la finalul campaniei, pe 15 ianuarie, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al autorității locale transmis vineri, pentru locuințele individuale, brazii vor fi preluați din fața porții. În cazul asociațiilor de proprietari, brazii vor fi preluați din spatele blocurilor.

Primăria Sectorului 5 face apel la cetățeni să nu abandoneze brazii pe domeniul public și să se asigure că sunt curățați de orice decorațiuni pentru a putea fi colectați corespunzător.

Toți brazii vor fi preluați de un operator autorizat care gestionează deșeurile biodegradabile, în vederea reutilizării materialului lemnos, mai menționează sursa citată.