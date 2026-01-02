Prima zi din an, cu emoții pentru părinți. 19 bebeluși s-au născut în cele patru maternităţi ale Primăriei Capitalei

<1 minut de citit Publicat la 14:02 02 Ian 2026 Modificat la 14:02 02 Ian 2026

Startul l-a dat un băieţel născut la ora 3:00, la Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" / Sursa foto: Getty Images

Aproape 20 de copii s-au născut în prima zi a anului în cele patru maternităţi ale Primăriei Capitalei, dintre care 12 băieţei şi şapte fetiţe, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) au scris, vineri, pe Facebook, că startul l-a dat un băieţel născut la ora 3:00, la Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino".

Au urmat, la acelaşi spital, două fetiţe.

La Spitalul Clinic Filantropia s-au născut opt bebeluşi, dintre care patru fetiţe şi patru băieţei.

La Spitalul "Prof. Dr. Panait Sârbu" şase nou născuţi au marcat începutul de an, toţi băieţei.

La Spitalul Malaxa au venit pe lume doi bebeluşi - un băieţel şi o fetiţă.

„Toţi cei născuţi în prima zi din an sunt consideraţi norocoşi, speciali. Iar pentru noi toţi reprezintă speranţa, viaţa, bucuria. Să fiţi sănătoşi, copii! Să aveţi viaţă lungă, plină de fericire, iubire şi noroc!”, a mai menţionat sursa citată.