Racheta care a lovit un loc de joacă în Krivoi Rog a ucis 19 oameni, printre care 9 copii. Ruşii spun că au ţintit o adunare militară

Armata ucraineană a răspuns, spunând că Rusia răspândește informații false pentru a încerca "a-și ascunde crima cinică". Se spunea că Moscova a tras o rachetă balistică Iskander-M cu un explozibil special, care se detonează în aer, pentru a maximiza numărul de victime. Șeful apărării din Krivoi Rog, Oleksandr Vilkul, a declarat că o zonă rezidențială a fost lovită.

The scene of the Russian ballistic missile strike on the city of Kryvyi Rih in which 6 kids and 11 adults were just massacred.



Residential neighborhood, hundreds of kilometers from the front, zero military objective pic.twitter.com/3zxMXWnhi3