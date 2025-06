David Popovici, mesaj după ce a doborât recordul european la 100 m liber: "Limitele sunt făcute să fie depășite"

David Popovici a transmis un mesaj motivațional sâmbătă, pe Facebook, după ce a câștigat medalia de aur la proba de 100 m liber la Campionatul European de înot pentru tineret (U23) de la Samorin, Slovacia. „Limitele sunt făcute să fie depășite”, a scris sportivul, după performanța remarcabilă. Timpul său de 46,71 secunde reprezintă un nou record european al probei. "David Popovici se află în Slovacia pentru a impresiona", a scris L'Equipe, una dintre cele mai importante publicații sportive din Europa.

"David Popovici se află în Slovacia pentru a impresiona. La câteva zile după ce a obținut cea mai bună performanță mondială a anului la 200 m, câștigând finala Campionatelor Europene U23, românul în vârstă de 20 de ani s-a descurcat și mai bine la 100 m," a scris L'Equipe, una dintre cele mai importante publicații sportive din Europa.

Aceasta este a treia medalie pentru David Popovici la Samorin, după aurul la 200 m liber și bronzul la 50 m liber.

„Timpul e unul foarte bun, clar, suntem foarte bucuroști. Dar ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru niște analize, când se uita antrenorul meu pe split-urile 50-urilor, că am înotat în sfârșit pe a doua lungime de bazin sub 24. Adică sunt primul om care a înotat sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua, ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult decât timpul de 46,71”, a declarat David Popovici, potrivit Golazo.

David Popovici nu va avea prea mult timp liber, după Europenele U23, scrie Antena Sport. El va participa la Campionatele Mondiale, care se vor desfăşura în perioada 11 iulie – 3 august, la Singapore.