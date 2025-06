David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber de la Campionatul European de înot pentru tineret (U23)

Aceasta este a treia medalie pentru David Popovici la Samorin / Sursa foto: Getty Images

David Popovici a câștigat, sâmbătă, medalia de aur la proba de 100 m liber la Campionatul European de înot pentru tineret (U23) de la Samorin. Timpul de 46,71 secunde obținut de sportiv este un nou record european al probei.

Pe locurile doi și trei s-au clasat croații Jere Hribar, cu 48,33 secunde, respectiv Toni Dragoja, cu 48,67 secunde.

Celălalt român prezent în finală, Patrick-Sebastian Dinu, a terminat pe poziția a șaptea, cu timpul 48,87 secunde.

Aceasta este a treia medalie pentru David Popovici la Samorin, după aurul la 200 m liber și bronzul la 50 m liber.

Pentru România a obţinut o medalie şi Denis-Laurean Popescu, care a câștigat aurul la 100 m fluture.

„Spre final nici nu mai vedeam adversarul. Am şi spus la toată lumea că cel mai ciudat, pot spune, la cursa asta a fost să te vezi primul. Să nu te bucuri prea devreme şi să nu te deconcentrezi. Asta a fost cea mai ciudată parte pentru mine. (...) Pot să recunosc, nu am visat aşa sus. M-am surprins şi pe mine, am surprins, probabil, mai mulţi. Sunt mai mult decât mulţumit, atât de timp, cât şi de rezultatul în sine”, a spus Denis-Laurean Popescu, pentru Antena Sport.

Românii participă cu un lot de 13 sportivi la Campionatele Europene de înot Under-23 de la Samorin (Slovacia), în perioada 26-29 iunie.