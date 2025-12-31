Un „zgârie-nori” înălțat direct în mare: China tocmai a construit cel mai înalt pilon de pod din lume, cât o clădire cu 100 de etaje

1 minut de citit Publicat la 10:53 31 Dec 2025 Modificat la 10:53 31 Dec 2025

China are acum cel mai înalt pilon de pod din lume construit direct în mare. Sursa foto: Hepta

China a stabilit un nou record mondial în ingineria civilă, după finalizarea celui mai înalt pilon de pod construit vreodată direct în mare. Pilonul, cu o înălțime de 294 de metri – echivalentul unei clădiri cu aproximativ 100 de etaje – face parte din podul rutier-feroviar Xihoumen, situat în orașul Zhoushan, provincia Zhejiang, în estul țării.

O fotografie aeriană realizată cu o dronă la 30 decembrie 2025 surprinde vârful pilonului principal nr. 5 al podului Xihoumen, a cărui construcție a fost finalizată oficial marți. Acesta este primul pilon de acest tip finalizat de-a lungul întregii linii feroviare Ningbo–Zhoushan și marchează o etapă esențială în avansarea proiectului, potrivit agenției Xinhua.

Construit direct în mediul marin, pilonul stabilește un nou record mondial pentru cel mai înalt pilon de pod ridicat în mare, o realizare tehnică remarcabilă având în vedere condițiile dificile de construcție, precum vânturile puternice, apa sărată și curenții marini.

› Vezi galeria foto ‹

Podul Xihoumen este un proiect de infrastructură de importanță strategică, fiind utilizat atât de calea ferată Ningbo–Zhoushan, cât și de autostrada Ningbo–Zhoushan. Acesta traversează canalul Xihoumen și va îmbunătăți semnificativ legătura dintre orașul-port Ningbo și arhipelagul Zhoushan, una dintre cele mai importante zone insulare ale Chinei.

Finalizarea pilonului record reprezintă un pas major către deschiderea completă a liniei feroviare Ningbo–Zhoushan și confirmă ambițiile Chinei de a stabili noi standarde globale în domeniul construcțiilor de mari dimensiuni.