„Pe cuvânt". De unde provin cuvintele „geacă" și „pufoaică"

Ana Iorga
Publicat la 10:10 31 Dec 2025
ana iorga

Ana Iorga a explicat, miercuri, în cadrul rubricii „Pe cuvânt” de la Antena 3 CNN de unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică”, termeni folosiți des în sezonul rece.

Geacă (n.r. plural geci) înseamnă jachetă scurtă până în talie. Cuvântul provine din engleză, de la „jacket”. 

Pufoiacă (n.r. plural pufoaice) - Potrivit DOOM, cuvântul pufoaică este sinonim cu geacă. Reprezintă o haină scurtă vătuită și matlasată.

Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, etimologia este din rusescul fufaika, care înseamnă o haină scurtă vătuită și matlasată, purtată adesea de muncitori și de soldați.

Lingviștii au luat în calcul și ipoteza potrivit căreia termenul pufoaică ar fi fost împrumutat după modelul limbii ruse sau s-ar fi format în limba română prin derivare de la cuvântul puf.

Etichete: Pe cuvant cu Ana Iorga lectie de gramatica geacă

