Cum se folosește, de fapt, verbul ”a survola”. De ce nu este corect: „Spațiul aerian va fi survolat de aeronave”

A survola înseamnă că un avion sau alt aparat de zbor zboară deasupra unui teritoriu sau trece prin spațiul aerian al unui stat. Foto: Antena 3 CNN

La rubrica „Pe cuvânt” de la Antena 3 CNN, Ana Iorga a explicat sensul corect al verbului a survola și greșeala frecventă făcută inclusiv de presă.

„Cum folosim corect verbul a survola? Nu m-am trezit din senin cu acest subiect”, a spus Ana Iorga. „Am observat niște utilizări bizare în presă, așa că e bine să ne lămurim. Lucrurile stau foarte simplu, de asta ar fi păcat să ne exprimăm greșit.”

Ea a dat și câteva exemple: „Spațiul aerian al Brașovului va fi survolat de aeronave” sau „O aeronavă bimotor de mici dimensiuni a survolat spațiul aerian.”

„A survola înseamnă că un avion sau alt aparat de zbor zboară deasupra unui teritoriu sau trece prin spațiul aerian al unui stat. Nu putem spune că survolează spațiul aerian. De ce? Pentru că e ca și cum ai spune că zboară deasupra aerului, nu deasupra unui teritoriu. Simțiți nuanța? E, de fapt, foarte simplu”, a explicat ea.

Jurnalista a subliniat că această exprimare greșită este des întâlnită în presă:

„Această exprimare nepotrivită e peste tot în presă. Nimeni nu e scutit. Știți, e o greșeală cumva de atenție. Trebuie să ne uităm la sensul cuvintelor. Un aparat de zbor a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Nu! A survolat teritoriul Republicii Moldova. Sau a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, sau a violat spațiul aerian, dacă nu avea permisiunea.”

Ana Iorga i-a îndemnat pe telespectatori să consulte dicționarul:

„Ne uităm în dicționar cel mai bine ce înseamnă a survola. Ei bine, DEX ne lămurește: a zbura cu avionul — sigur, poate fi și alt aparat de zbor — deasupra unui teritoriu determinat. Teritoriu, da? Nu deasupra aerului. Vine din franțuzescul survoler.”

În încheiere, ea a arătat cum se formulează corect:

„Cum ar fi fost corect? O dronă a survolat teritoriul, regiunea sau câmpul. O dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova.”