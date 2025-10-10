Cum pronunțăm corect cuvântul care îi pune pe mulți în încurcătură: ostatic sau ostatec?

Cuvântul provine din italianul ostatico. Foto: Antena 3 CNN

La rubrica Pe cuvânt de la Antena 3 CNN, jurnalista Ana Iorga a clarificat una dintre cele mai frecvente greșeli de pronunție și scriere din discursul public din ultimele zile: forma corectă este „ostatic”, nu „ostatec”.

„Un cuvânt des utilizat acum în discursul public e adesea scris și pronunțat greșit: ostatic. Așadar, ostatic, nu ostatec!”, a explicat Ana Iorga.

Ea a detaliat și sensurile termenului.

„Persoana din rândul populației civile aflate pe teritoriul ocupat de forțele inamice, pe care acestea, încălcând normele dreptului internațional, o rețin spre a preveni acte ostile împotriva ei sau pentru a o executa dacă asemenea acte s-au produs. Poate fi și persoana răpită și sechestrată în vederea obținerii unor recompense bănești sau revendicări politice.

La figurat, foarte interesant, în limbaj familiar, ostatic mai înseamnă și amanet, zălog”, a precizat jurnalista.

Cuvântul provine din italianul ostatico, iar DEX menționează și varianta ostatec, însă fără a o valida ca formă corectă.

„DEX ne spune și că există varianta ostatec în limba română, dar atenție, doar o menționează, nu înseamnă că e corectă”, a subliniat Ana Iorga.

Pentru stabilirea formei și pronunției corecte, spune ea, trebuie consultat DOOM, dicționarul normativ.

„DEX este un dicționar explicativ — ne spune sensul cuvintelor și etimologia, dar nu stabilește norma. Pentru scrierea și pronunțarea corectă, ne uităm în DOOM. Acolo găsim regulile, norma academică de la un moment dat. Vă sfătuiesc să o faceți tot timpul și acasă, fie că aveți ediția din 2021, fie că intrați pe site-ul dicționarului, care este foarte eficient și prietenos”, a explicat ea.

Conform DOOM, forma corectă este „ostatic”, substantiv masculin cu pluralul „ostatici”, iar forma de feminin este „ostatică”, plural „ostatice”.

„Asta a fost scurta noastră lecție de astăzi. Atenție la acest cuvânt — și la grafie, și la pronunțare”, a încheiat Ana Iorga.