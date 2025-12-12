Mulți români cred că se scrie „leru-i ler”, dar varianta corectă este „lerui-ler”. Ce înseamnă și de ce se pune cratima așa

Cum se scrie lerui ler? Misterul a fost elucidat astăzi, la rubrica Pe cuvânt de la Antena 3 CNN! Mulți români vor avea o mare surpriză.

Credeați că lerui ler se scrie leru-i ler, ca masa-i masa, casa-i casa, doru-i dor? Nu.

ler/lerui-ler (pop.) interj.

Ler și lerui-ler sunt considerate interjecții și se scriu așa. Lerui-ler nu e o structură cu verb („lerul este ler”), cum crede multă lume, este de fapt o interjecție compusă din două variante ale cuvântului ler.

Ne uităm în DEX: LER interj. Cuvânt care apare ca refren în colinde, cărora le dă un anumit colorit eufonic.

Variante: leroi, leroloi, lerui, lerului.

Probabil lat. [ha]llelu[iah, Domine].

E un cuvânt vechi, care s-a păstrat în colinde și e posibil să fie o transformare a unei structuri extinse din latină.

Cum se scrie corect: Lerui-ler

Lerui e o variantă a lui ler. Ambele sunt interjecții, iar așa, cu cratimă, formează tot o structură interjecțională mai complexă.

Acolo nu e „lerul este ler”, de aceea poziția cratimei vă poate intriga. Acolo e ca și cum ai spune ofuleț-of, vai-vai, hai-haida sau ceva de genul ăsta — nu există aceste combinații, dar ca să înțelegeți structura.