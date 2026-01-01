Controverse în Franța, după ce familia Clooney a luat cetățenia: Un secretar de stat spune că actorul nu știe suficient de bine limba

2 minute de citit Publicat la 13:22 01 Ian 2026 Modificat la 13:22 01 Ian 2026

Actorul George Clooney și soția sa, Amal. Sursa foto: Getty Images

Un secretar de stat a declarat miercuri că cetățenia franceză acordată starului hollywoodian George Clooney, în ciuda nivelului său slab de limba franceză, sugerează existența unui „dublu standard”. Familia Clooney a obținut cetățenia franceză cu doar câteva zile înainte ca cerințele lingvistice să fie înăsprite prin noile reguli intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, potrivit France24.

Secretarul de stat francez pentru afaceri interne Marie-Pierre Vedrenne a criticat pașaportul francez acordat superstarului de la Hollywood George Clooney.

Vestea că George Clooney, soția sa Amal Clooney și cei doi copii ai lor au devenit cetățeni francezi vine înainte ca cerințele de limbă pentru obținerea cetățeniei să fie înăsprite pentru toți ceilalți, conform noilor reguli privind imigrația, începând cu 1 ianuarie.

„Personal, înțeleg sentimentul unor francezi legat de existența unui dublu standard”, a declarat Marie-Pierre Vedrenne, secretar de stat la Interne, pentru postul de radio France Info.

„Trebuie să fim atenți la mesajul pe care îl transmitem.”

Superiorul său, ministrul de interne Laurent Nunez, precum și Ministerul de Externe au apărat decizia.

Codul civil prevede că naționalitatea franceză „poate fi acordată prin naturalizare, la propunerea ministrului afacerilor externe, oricărui străin francofon care solicită acest lucru și care contribuie, prin serviciile sale remarcabile, la influența Franței și la prosperitatea relațiilor sale economice internaționale”.

Clooney: „Iubesc cultura franceză, limba voastră, chiar dacă încă sunt slab la ea”

Însă actorul în vârstă de 64 de ani, câștigător al premiului Oscar, a recunoscut că nivelul său de franceză rămâne slab, în ciuda lecțiilor urmate.

Conform noilor reguli privind imigrația, aplicabile de joi, solicitanții vor avea nevoie de un certificat care să demonstreze un nivel de franceză suficient pentru admiterea la o universitate franceză. De asemenea, vor trebui să treacă un test de cunoștințe civice.

Clooney deține o proprietate în sudul Franței și a lăudat legile franceze privind viața privată, care își protejează în mare măsură familia de intruziunile presei internaționale.

„Iubesc cultura franceză, limba voastră, chiar dacă încă sunt slab la ea după 400 de zile de cursuri”, a declarat actorul pentru postul RTL, în engleză, în luna decembrie.

Soția sa, avocat internațional specializat în drepturile omului și cetățeană cu dublă naționalitate britanică și libaneză, vorbește fluent franceza.

Ministerul francez de Externe: „Îndeplinește condițiile”

Clooney a cumpărat Domaine du Canadel, o fostă podgorie, lângă orașul Brignoles din Provence, în 2021. El a spus că este locul în care familia sa este „cea mai fericită”.

Ministrul de interne Nunez a declarat că este „foarte fericit” de faptul că actorul și familia sa au devenit cetățeni francezi, spunând că Franța este norocoasă să îi aibă.

Ministerul francez de Externe a afirmat că acordarea pașaportului familiei Clooney „respectă condițiile prevăzute de lege” pentru naturalizare.

Familia „a urmat o procedură riguroasă, care a inclus verificări de securitate, interviuri de naturalizare conform reglementărilor la prefectură și plata taxelor”, a adăugat ministerul.

De asemenea, a subliniat că familia Clooney are o locuință în Franța și că „contribuie, prin serviciile lor remarcabile, la influența internațională și prestigiul cultural al Franței”, prin rolul actorului în industria cinematografică.

Acest lucru „nu poate decât să contribuie la menținerea și promovarea poziției Franței în acest sector economic esențial”, a precizat ministerul.

Amal Clooney este „un avocat renumit”, care „colaborează regulat cu instituții academice și organizații internaționale cu sediul în Franța”, a mai adăugat ministerul.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, aproximativ 48.800 de persoane au dobândit naționalitatea franceză prin decret în 2024.

Clooney nu este singurul care își dorește un pașaport francez.

Regizorul american Jim Jarmusch a anunțat vineri că a depus și el o cerere, declarând pentru un post de radio francez că își dorește „un loc unde să poată evada din Statele Unite”.