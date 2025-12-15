Multe românce merg la salonul de bronzat și îl numesc „solar”, dar cuvântul e folosit greșit. Cum se scrie corect

Publicat la 13:21 15 Dec 2025

Solar înseamnă seră potrivit DEX. Sursa foto: Antena 3 CNN

Atenție la două substantive asemănătoare. Solarul, cu pluralul solare, reprezintă sera. Solariul, cu pluralul solarii, reprezintă spațiul în care mergem să ne bronzăm.

Deci, corect este: „a cultivat roșii în solar” și „merge să se bronzeze la solariu”. Legumele din solare și bronzul obținut la solarii.

Iată și câteva forme de plural pe care poate nu le știați. Parapeți sau parapete? Solare sau solarii?

Un parapet, două parapete. Pereții de delimitare sunt parapete, nu parapeți. Următoarea întrebare de azi. Solare sau solarii? Am auzit ambele forme în uz, nu stiu cum spuneti dumneavoastră, dar vă pot spune cum e corect.

CORECT: Solar, solare, nu solarii. Când ne referim la sera în care se cultivă legume sau fructe. EX: A cultivat roşii în solare.

Informațiile de astăzi sunt din noua ediție a Dicționarului Ortografic pe care o găsiti in librarii și onlin, și o puteți consulta oricând ca să aflați formele corecte ale cuvintelor.

Corect:

parapet - pl. parapete

solar - pl. solare (seră) - Ex: A cultivat roşii în solare.

solariu - pl. solarii (spațiu pentru bronzat)