Antena 3 CNN Emisiuni Pe cuvânt Multe românce merg la salonul de bronzat și îl numesc „solar”, dar cuvântul e folosit greșit. Cum se scrie corect

Multe românce merg la salonul de bronzat și îl numesc „solar”, dar cuvântul e folosit greșit. Cum se scrie corect

Mia Lungu, Ana Iorga
<1 minut de citit Publicat la 13:21 15 Dec 2025 Modificat la 13:21 15 Dec 2025
definitie solar sera dex
Solar înseamnă seră potrivit DEX. Sursa foto: Antena 3 CNN

Atenție la două substantive asemănătoare. Solarul, cu pluralul solare, reprezintă sera. Solariul, cu pluralul solarii, reprezintă spațiul în care mergem să ne bronzăm.

Deci, corect este: „a cultivat roșii în solar” și „merge să se bronzeze la solariu”. Legumele din solare și bronzul obținut la solarii.

Iată și câteva forme de plural pe care poate nu le știați. Parapeți sau parapete? Solare sau solarii? 

Un parapet, două parapete. Pereții de delimitare sunt parapete, nu parapeți. Următoarea întrebare de azi. Solare sau solarii? Am auzit ambele forme în uz, nu stiu cum spuneti dumneavoastră, dar vă pot spune cum e corect. 

CORECT: Solar, solare, nu solarii. Când ne referim la sera în care se cultivă legume sau fructe. EX: A cultivat roşii în solare. 

Informațiile de astăzi sunt din noua ediție a Dicționarului Ortografic pe care o găsiti in librarii și onlin, și o puteți consulta oricând ca să aflați formele corecte ale cuvintelor. 

Corect:

parapet - pl. parapete

solar - pl. solare (seră) - Ex: A cultivat roşii în solare.

solariu - pl. solarii (spațiu pentru bronzat)

Ştiri video recomandate
×
Etichete: lectia de gramatica gramatica limbii romane corect gramatical cuvinte scrise greșit sensuri cuvinte DEX

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Pe cuvânt
» Citește mai multe din Pe cuvânt
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close