”Unul dintre filmele care mi-a marcat sau mi-au marcat copilăria?”. ”Dezacordul viclean” prezentat de Ana Iorga la rubrica Pe Cuvânt

Greșeala stă în acordul verbului, spune Ana Iorga. Foto: Antena 3 CNN

La rubrica Pe cuvânt, difuzată la Antena 3 CNN, Ana Iorga a explicat astăzi un tip de greșeală subtilă de gramatică – un „dezacord viclean”, așa cum îl numește ea.

„Vorbim astăzi despre un dezacord viclean. De ce-i spun viclean? Pentru că e subtil. Nu e ceva grosolan care să arate neștiință, ci mai curând neatenție. Un astfel de dezacord ne descalifică în societate, dar e finuț, greu de observat când vorbim, însă ușor de detectat de către ceilalți”, a explicat Ana Iorga.

Exemplul adus de ea a fost următorul:

„Acesta este unul dintre filmele care mi-a marcat copilăria.”

Greșeala stă în acordul verbului. „Acordul verbului nu este la singular, pentru că pronumele relativ care reia filmele, pluralul. Varianta corectă este: Acesta este unul dintre filmele care mi-au marcat copilăria”, a subliniat ea.

Ana Iorga a explicat că astfel de erori nu par grave, dar trădează lipsa de atenție:

„Atenție la pronumele relativ care: el reia filmele, nu filmul. Nu spunem unul dintre filmele care mi-a marcat copilăria, ci unul dintre filmele care mi-au marcat copilăria. Nu e ceva grosolan, dar din neatenție putem greși acolo. Mare atenție la acordul verbului.”