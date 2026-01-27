Cum se pronunță corect „ciubăr”: Cei mai mulți români pun accentul greșit atunci când rostesc cuvântul

Ana Iorga a explicat ce înseamnă și cum se pronunță corect cuvântul „ciubăr”. Sursa foto: Antena 3 CNN

CiuBĂR sau CIUbăr? Pronunția corectă a unui cuvânt tradițional. Ana Iorga a explicat, la rubrica Pe Cuvânt de la Antena 3 CNN, ce înseamnă și cum se pronunță corect cuvântul „ciubăr”.

„CiuBĂR” sau „CIUbăr”? Este un cuvânt pe care, în ultimii ani, îl auzim pronunțat greșit din ce în ce mai des. Vorbim despre un vas tradițional din lemn, folosit mai ales în satele românești pentru păstrarea alimentelor, care a revenit în forță odată cu transformarea sa într-o „mică piscină” la hotelurile de la munte – jacuzzi, spa, dacă vreți.

Greșit: CIUbăr

Corect: ciuBĂR

Pronunția corectă poate fi auzită în clipul video explicativ de mai jos:

Ciubărul (pl. ciubere) este un vas mare, confecționat din doage de lemn și prevăzut cu toarte, având utilizări diverse.

Cuvântul provine din limba bulgară.

Este apropiat ca sens de putină, un alt vas de lemn, de obicei în formă de trunchi de con, realizat tot din doage legate cu cercuri și folosit mai ales pentru păstrarea brânzeturilor sau a murăturilor.

Cine i-a văzut în copilărie pe bunici, la țară, folosind ciubărul, n-are cum să-i spună CIUbăr. Pronunția greșită apare, cel mai probabil, la cei care s-au familiarizat cu termenul abia după ce au devenit populare ciuberele mari în care se face baie.

Spunem, așadar, corect: ciuBĂR, nu CIUbăr.