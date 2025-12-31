Doi oameni au murit după o explozie la un utilaj, în Portul Constanța

Doi oameni au murit, miercuri, după ce anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor a explodat, în Portul Constanța.
Din primele informații, anvelopa are aproximativ doi metri.
Accidentul s-a produs în Dana 5 și este considerat accident de muncă.
De asemenea, polițiștii fac anchetă pentru a se stabili ce s-a întâmplat.
Cele două persoane care nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate sunt bărbați, cu vârste de 52 si 64 ani.
Un barbat de 63 ani a fost rănit, dar a refuzat transportul la spital.
Un al patrulea bărbat, de 57 ani, a fost dus la spital de echipajul SMURD, cu traumatism la picior.
La fața locului intervin echipaje SMUURD și de la Ambulanță.
