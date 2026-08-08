Străzi Deschise. Activităţi sportive, experimente interactive şi demonstraţii de pictură, în weekend, pe Calea Victoriei. FOTO: ARCUB

Proiectul "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană" aduce în acest weekend pe Calea Victoriei din Capitală activităţi sportive, experimente interactive şi demonstraţii de pictură, a anunţat ARCUB.

"În weekendul 8-9 august, proiectul 'Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană' continuă să anime Calea Victoriei printr-un program dedicat mişcării, creativităţii şi timpului petrecut în comunitate. Programul pregătit pentru acest sfârşit de săptămână reuneşte activităţi sportive, ateliere pentru copii, experimente interactive şi demonstraţii de pictură, într-o atmosferă relaxată, specifică sezonului estival", precizează ARCUB într-un comunicat transmis Agerpres.



Potrivit sursei citate, pe parcursul ambelor zile, între orele 10:00 şi 22:00, zona din Piaţa Revoluţiei îi aşteaptă pe vizitatori cu o varietate de activităţi sportive dedicate tuturor vârstelor. Cei pasionaţi de mişcare vor putea juca tenis de masă, baschet, badminton, fotbal sau hochei de masă, într-un cadru prietenos, care încurajează participarea şi recreerea în spaţiul public.



În zona Parcului Kretzulescu, copiii sunt invitaţi, între orele 11:00 şi 12:00, să descopere lumea fascinantă a ştiinţei în cadrul Fun Science Zone, unde "Profesorii Trăsniţi" vor realiza experimente spectaculoase şi interactive, transformând curiozitatea în distracţie şi învăţare. Tot în acelaşi interval orar, cei mici îşi pot realiza propriile accesorii şi suveniruri într-un atelier creativ de confecţionare a brăţărilor şi brelocurilor.



Sâmbătă şi duminică, pasionaţii de artă sunt aşteptaţi în zona Bisericii Kretzulescu, între orele 12:00 şi 19:00, pentru a descoperi procesul artistic şi tehnicile de lucru prezentate de membrii Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti în cadrul demonstraţiilor de pictură pe pânză.