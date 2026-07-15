"Odiseea" generată cu AI, care costă câteva mii de dolari, vrea să concureze cu filmul lui Nolan, produs cu 250 milioane de dolari

Super-filmul lui Christopher Nolan, "Odiseea", a costat 250 de milioane de dolari şi va fi lansat pe 17 iulie. Sursa foto: Profimedia

"Odysseus: The Fall", o producție generată exclusiv de Inteligenţa Artificială şi care va avea 135 de minute, va fi realizată cu un buget de doar câteva mii de dolari, în studioul Fountain O, de regizorul Ash Koosha. Aceasta intenţionează să concureze cu super-filmul lui Christopher Nolan, "Odiseea", care a costat 250 de milioane de dolari şi care va fi lansat pe 17 iulie, nortează Hollywood Reporter.

Fountain O, o nouă companie bazată pe inteligență artificială, lansată pentru a produce filme și seriale TV de lungmetraj generate cu ajutorul IA, și-a anunțat al doilea proiect: "Odysseus: The Fall". A fost lansat deja primul trailer.

Ash Koosha, creatorul filmului anterior despre rezistența iraniană generat cu IA, "Dream of Violets" (realizat cu un buget de 2.000 de dolari și prezentat în premieră la festivalul Tribeca), revine cu o nouă producție de tip "live-action" inspirată de eroul grec Ulise.

Prin dezvăluirea acestui proiect marți, Fountain O urmărește să genereze interes în rândul publicului profitând de notorietatea adaptării epopeii grecești pregătite de Christopher Nolan, un film cu un buget de producție de aproximativ 250 de milioane de dolari, a cărui lansare în cinematografe este programată pentru 17 iulie.

Vor să profite de succesul "Odiseei" lui Nolan

„Sperăm din tot sufletul ca filmul lui Christopher Nolan, "The Odyssey", să se bucure de un succes uriaș la box-office și ca, într-o anumită măsură, versiunea noastră a călătoriei lui Ulise să contribuie la acest succes, atrăgând în cinematografe oameni care altfel poate nu ar fi mers să vadă filmul, pur și simplu din curiozitatea de a vedea o culme a creației umane și de a o compara cu rezultatul colaborării dintre un om și inteligența artificială”, a declarat Ash.

În epopeea lui Nolan, "The Odyssey", Matt Damon îl interpretează pe Ulise, a cărui lungă călătorie spre casă, în Itaca, după Războiul Troian, îi prilejuiește reîntâlnirea cu soția sa, Penelopa (Anne Hathaway), și cu fiul său, Telemah (Tom Holland). Din distribuție mai fac parte Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Travis Scott și Charlize Theron.

"Odysseus: The Fall", generat de inteligența artificială, cu o durată de 135 de minute, într-o abordare proprie a călătoriei lui Odysseus spre casă, se concentrează pe „amintirea fracturată a unui om care se îneacă în ultimele sale minute, o călătorie care este de fapt o încercare, în care fiecare monstru poartă propriul său scris de mână.

Lipsit de cuvântul «inteligent», ceea ce rămâne este un om care își ia seama de ceea ce a făcut de fapt pentru a ajunge acasă. Se termină acolo unde cântecele nu ajung niciodată: nu cu o primire de erou, ci cu iertarea oferită de singura persoană care știe exact ce este”, se arată într-un sinopsis din Fountain O.

La fel ca în cazul "Dreams of Violets", actorii, decorurile și camerele de filmat din "Odysseus: The Fall" au fost înlocuite în întregime cu modele AI în procesul de producție. Totodată, scenariul, imaginile și interpretarea vocală a personajelor au fost realizate de Koosha, valorificând creativitatea umană.

Spune că nu concurează originalul

Regizorul Koosha a susținut că cei care spun povești nu ar trebui să se simtă amenințați de instrumentele bazate pe inteligență artificială.

„Nu reprezintă o amenințare pentru nimic altceva decât pentru distanță, distanța dintre o persoană care are o poveste și mijloacele de a o spune. Se vor realiza mai multe filme în acest mod, acest lucru mi se pare cert, la fel cum a fost cert, la un moment dat, că oricine va putea filma cu aparatul din buzunar.

Ceea ce trebuie să supraviețuiască acestei schimbări este singurul lucru care a contat vreodată: povestea și motivul pentru care este spusă. Un instrument nu a făcut niciodată un film să merite vizionat. O persoană care avea ceva urgent de transmis a creat fiecare dintre aceste filme, iar acest lucru nu se va schimba, indiferent ce ține în mână atunci când își spune povestea".

A folosit un soft chinezesc

De asemenea, Pooya Koosha, producător și responsabil de post-producție pentru "Odysseus: The Fall", a menționat utilizarea software-ului chinezesc Kling, un generator video bazat pe inteligență artificială — pentru realizarea celui de-al doilea titlu din seria "Fountain O", această alegere a survenit după ce OpenAI a suspendat accesul la Sora, un instrument similar care generează videoclipuri și scurtmetraje pe baza instrucțiunilor primite de la utilizatori.

Instrumentele chinezești bazate pe IA sunt tot mai utilizate, pe măsură ce companiile caută să reducă costurile asociate tehnologiei IA în procesele de producție.

"Nu putem lăuda îndeajuns modelul de IA Kling, pe care l-am folosit pentru a dezvolta randarea imaginilor din fiecare scenă. Experimentând cu fiecare film, descoperim că dezvoltăm noi instrumente și tehnici care ne permit să depășim provocări, plasând astfel procesul nostru de creație cinematografică în avangarda modului în care poate fi realizat un film cu ajutorul IA, la același nivel de calitate cu orice producție realizată de oameni”, a declarat Pooya Koosha.

Producția realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a utilizat, de asemenea, Google Nanobanana pentru imagini și cadrele de bază, Claude AI pentru editarea textului și Google Gemini pentru documentarea proiectului. Tehnologia proprietară Fountain O a fost folosită pentru stabilirea pozițiilor actorilor (blocking), precizia cadrelor și modelarea universului vizual.

Frații Koosha s-au născut în Iran și au părăsit țara în 2009. Aceștia au experiență în domeniul cloud computing-ului și al tehnologiilor AI, fiind fondatorii Claigrid, o companie de personalizare AI bazată pe cloud, avându-l pe Tom Rogers în funcția de președinte executiv.

Până în prezent, nicio platformă de streaming nu a preluat "Dreams of Violets", în ciuda încercărilor de a vinde titlul după premiera de la Tribeca. Pentru moment, Fountain O va pune la dispoziția publicului filmele "Odysseus: The Fall" și "Dreams of Violets" prin intermediul site-ului propriu, în regim de închiriere, la prețul de 9,99 dolari per titlu.

"Dreams of Violets" va fi disponibil pentru vizionare online începând cu 17 iulie, iar "Odysseus: The Fall" va fi lansat mai târziu în această vară.