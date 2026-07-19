„Ar fi incredibil de deprimant”. Un fizician explică de ce planurile lui Elon Musk pentru un oraș autonom pe Marte nu se vor împlini

SpaceX și-a fixat obiectivul explicit de a transforma omenirea într-o „specie multi-planetară”.Foto: Getty Images

Elon Musk a vorbit deschis despre planurile lui de a coloniza Marte. Directorul SpaceX a spus că își dorește să construiască un oraș autonom pe Planeta Roșie, în care să locuiască oameni care să ducă civilizația umană mai departe dacă Pământul e distrus într-o catastrofă. Cel mai mare obstacol în calea acestui vis ambițios nu este unul pe care să-l intuim ușor. Mulți dintre noi ne-am gândi poate la distanța până la Marte, tehnologia necesară pentru a călători până acolo și apoi pentru a face planeta locuibilă pentru oameni. Nu, un fizician crede că cel mai mare obstacol e...praful.

„Solul de pe Marte este toxic”, a explicat astrofizicianul și jurnalistul de știință Adam Becker, potrivit Business Insider.

„Praful este foarte subțire și este peste tot. Va intra în apă, în mâncare, în corp”, a adăugat el la podcastul jurnalistei Taylor Lorenz, „Power User”.

Problema este, a spus Becker, că praful marțial se va agăța de costumele astronauților și inevitabil va contamina orice adăpost construit. Nici măcar adăposturile în subteran, o idee vehiculată pentru a-i proteja pe coloniști de radiație, nu ar rezolva problema.

„Este pur și simplu lucrul care m-a făcut să renunț la ideea că vom ajunge pe Marte. Am văzut asta și am zis: stai puțin, nu cred că se va întâmpla”, a adăugat Becker despre problema prafului marțian.

Oricum, până să ajungă la chestiunea prafului toxic, există o listă lungă de provocări care trebuie depășite. O călătorie până la Marte ar dura între șase și nouă luni, timp în care astronauții ar fi expuși radiației și ar petrece mult timp în gravitație zero. Odată ajunși acolo, coloniștii ar trăi într-un mediu cu o gravitație mai mică decât cea de pe Pământ, aerul ar fi practic irespirabil. În aceste condiții ar trebui să depășească provocările logistice construirii unei așezări permamente.

O colonie pe Marte nu este „imposibilă teoretic”

SpaceX și-a fixat obiectivul explicit de a transforma omenirea într-o „specie multi-planetară”. Consiliul de Administrație al SpaceX s-a angajat, de asemenea, să îi acorde lui Elon Musk acțiuni SpaceX în valoare de 1 miliard de dolari dacă acesta va reuși să creeze o colonie de un milion de oameni pe Marte.

Musk a descris în mai multe rânduri Starship drept vehiculul care va transporta, la un moment dat, echipamente și coloniști către un oraș autonom pe Planeta Roșie, un plan pe care el îl consideră necesar pentru protejarea viitorului civilizației.

În trecut, el a lansat și idei precum terraformarea planetei Marte prin eliberarea gazelor captive în calotele de gheață ale planetei, pentru a face mediul mai asemănător cu cel de pe Pământ.

Alexei Filippenko, profesor de astronomie la Universitatea din California, Berkeley, a declarat pentru Business Insider că o colonie autonomă pe Marte nu este „imposibilă din punct de vedere teoretic”, dar va fi mult mai dificil decât își imaginează Musk și va dura mult mai mult timp.

„Nu este clar dacă diversele obstacole pot fi depășite, inclusiv cele biologice. De exemplu, nașterea și dezvoltarea într-un mediu cu gravitație redusă”, a spus Filippenko.

„Este mult prea optimist și nu cunoaște suficient de bine multe dintre provocările tehnice”, a adăugat Filippenko, menționând probleme majore precum lipsa unei atmosfere dense și absența unui câmp magnetic care să protejeze planeta de particulele provenite din vântul solar, inclusiv praful menționat anterior, pe Marte.

Becker a fost în asentiment cu profesorul Filippenko. Astrofizicianul american a spus că pur și simplu nu există suficient material pe Marte pentru a crea o atmosferă respirabilă, ceea ce ar transforma planeta, în cel mai bun caz, într-un avanpost îndepărtat de cercetare.

„Ar trebui practic să aduci cantități uriașe de aer și apă pentru ca Marte să devină un loc unde oamenii să poată trăi la suprafață fără costum spațial, chiar și temporar”, a spus Becker. „Nu există o modalitate realistă de a transporta aceste resurse de pe Pământ în cantitățile necesare.”

„În realitate, ar fi vorba despre câteva zeci de oameni care ar locui în tuneluri subterane și care nu ar ieși aproape niciodată afară”, a adăugat Becker despre cum ar arăta viața pe Marte. „Ar fi incredibil de deprimant.”