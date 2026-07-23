Leonardo, Callas și Curie sau păsările Europei: cultură sau natură pe noile bancnote euro. Votul a început

Leonardo, Callas și Curie sau păsările Europei: cultură sau natură pe noile bancnote euro. Sursa foto: Profimedia

Banca Centrală Europeană a dezvăluit cele zece design-uri finaliste pentru viitoarele bancnote euro. Temele legate de cultură și natură îi includ pe Leonardo da Vinci, Maria Callas, Beethoven și Marie Curie, precum și păsări care simbolizează biodiversitatea Europei.

Viitoarele bancnote euro prind contur, iar de această dată cetățenii europeni vor fi cei care vor avea ultimul cuvânt. Joi, BCE a prezentat cele zece modele finaliste dintre care vor fi alese noile bancnote, notează Euronews.

Au fost analizate peste 1.200 de propuneri, însă, în cele din urmă, s-au conturat două teme majore care reflectă identitatea continentului: cultura europeană și bogăția naturii.

Pe de o parte, este vorba despre personalități care și-au pus amprenta asupra istoriei artei, muzicii, științei și literaturii. Pe de altă parte, sunt râurile și păsările care traversează granițele continentului, simboluri ale biodiversității Europei și ale necesității de a o proteja.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

BCE lansează un vot public pentru alegerea noului design

Cele zece propuneri finaliste au fost prezentate de președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a invitat cetățenii europeni să participe la alegerea noului aspect al monedei euro.

Pentru fiecare dintre cele două teme au fost create câte cinci modele diferite, variind de la stiluri moderne și minimaliste până la reprezentări mai tradiționale ale subiectelor alese. Prin intermediul unui sondaj publicat pe site-ul BCE, cetățenii își pot exprima preferințele și pot contribui la luarea deciziei finale.

Tema „cultura europeană”: șase personalități istorice marcante

Dacă va fi aleasă tema culturală, noile bancnote vor înfățișa unele dintre cele mai influente personalități din istoria Europei.

Bancnota de 5 euro ar urma să o prezinte pe Maria Callas, renumita soprană greco-americană care a revoluționat lumea operei.

Bancnota de 10 euro ar fi dedicată compozitorului german Ludwig van Beethoven, în timp ce bancnota de 20 euro ar onora-o pe cercetătoarea Marie Curie, laureată a Premiului Nobel și pionieră a cercetării științifice.

Bancnota de 50 euro l-ar înfățișa pe Miguel de Cervantes, autorul romanului *Don Quijote*, una dintre cele mai importante opere din literatura universală.

Valorile nominale mai mari ar celebra două figuri emblematice ale gândirii europene: Leonardo da Vinci, care ar apărea pe bancnota de 100 euro, și Bertha von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, aleasă pentru bancnota de 200 euro.

Cealaltă propunere: Păsările simbolice ale Europei

Tema alternativă se concentrează pe natură. Fiecare bancnotă înfățișează o specie diferită de pasăre europeană pe fundalul unui peisaj fluvial, în timp ce reversul prezintă una dintre principalele instituții ale Uniunii Europene.

Seria include cățărătorul de zid alături de Parlamentul European, pescărușul albastru alături de Comisia Europeană, pricopul european alături de Banca Centrală Europeană, barza albă alături de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, avoceta cu Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene și, în final, sule de mare cu Curtea de Conturi Europeană.

Când vor fi disponibile noile bancnote

Votul public reprezintă una dintre etapele procesului care va duce la alegerea finală a noului design al bancnotelor euro. După finalizarea consultării și selectarea designului câștigător, BCE va trece la etapele tehnice necesare producerii noilor bancnote, a căror punere în circulație este programată să înceapă spre sfârșitul anului 2026.

Scopul este de a reînnoi aspectul monedei unice, menținând în același timp o legătură puternică cu valorile comune ale Europei: bogatul său patrimoniu cultural și mediul natural care unește toate statele membre.