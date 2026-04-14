Kim Jong Un a asistat la lansarea de rachete nucleare anti-navă. "A vrut să transmită SUA că lucrurile nu sunt ca în Iran"

Publicat la 10:40 14 Apr 2026

Liderul nord-coreean Kim Jong Un supervizar teste cu rachete de croazieră și rachete anti-navă lansate de pe un distrugător al Marinei nord-coreene, a relatat marți presa de la Phenian citată de AFP și DPA.

Testele au avut loc duminică, potrivit agenției oficiale nord-coreene KCNA, și au fost cele mai recente dintr-o serie de lansări de rachete.

Proiectilele "au urmat traiectorii de zbor definite deasupra Mării de Vest a Coreii și și-au lovit țintele cu o precizie extremă", a relatat KCNA, folosind numele utilizat de regim în cazul Mării Galbene.

Rachetele au fost lansate de pe Choe Hyon, unul dintre cele două distrugătoare nord-coreene de 5.000 de tone puse în funcțiune anul trecut.

Kim Jong Un "și-a exprimat marea satisfacție față de consolidarea capacității operaționale strategice a armatei", a mai indicat KCNA.

Kim ar fi lansat rachetele pentru a reaminti SUA că Phenianul are arme nucleare

Liderul suprem de la Phenian a reiterat că o consolidare a forței de descurajare nucleară a Coreii de Nord este "cea mai importantă sarcină".

El a inspectat de mai multe ori, începând de luna trecută, distrugătorul Chloe Hyon și alte nave militare nord-coreene.

Mulți analiști consideră că testele cu rachete sunt destinate să demonstreze Statelor Unite că un potențial conflict cu Phenianul ar fi foarte diferit de războiul actual din Orientul Mijlociu.

Aceste lansări de rachete sunt "un mesaj direct către Washington, menit să transmită că Phenianul poate paraliza efectiv o flotă de nave și portavioane americane în timp de război", a estimat Lim Eul-Chul, de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

"O diferență netă față de Iran este că rachetele de croazieră anti-navă ale lui Kim sunt concepute pentru a transporta focoase nucleare tactice", a adăugat el.