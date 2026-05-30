„Nu mi-aș fi imaginat niciodată”. Un efect neașteptat strânge atmosfera lui Marte „ca pasta de dinți”

3 minute de citit Publicat la 20:34 30 Mai 2026 Modificat la 20:34 30 Mai 2026

sursa foto: Getty

Cercetătorii au descoperit un fenomen neașteptat, denumit efectul Zwan-Wolf, care comprimă plasma „ca pasta de dinți” în atmosfera superioară a lui Marte. Acest efect, care se petrece și pe Pământ, era considerat imposibil pe Planeta Roșie, scrie Live Science.

Un fenomen despre care se credea că este imposibil pe Marte strânge atmosfera Planetei Roșii precum pasta de dinți dintr-un tub, arată un nou studiu. Descoperirea surprinzătoare, făcută de o navă spațială NASA în timpul unei furtuni solare puternice, ar putea schimba modul în care înțelegem periculoasa vreme spațială din întregul sistem solar, spun cercetătorii.

Fenomenul improbabil, denumit efectul Zwan-Wolf, a fost descoperit pentru prima dată pe Pământ în 1976 și se produce atunci când „particulele încărcate sunt comprimate precum pasta de dinți care iese dintr-un tub, de-a lungul unor structuri magnetice numite tuburi de flux”, au scris reprezentanții NASA într-un comunicat.

Aceste tuburi de flux se află în interiorul magnetosferei Pământului – câmpul invizibil generat de mișcările nucleului de metal topit al planetei noastre, care ne protejează de radiații.

Deși fenomene similare se produc probabil pe Jupiter și Saturn, experții au presupus multă vreme că efectul Zwan-Wolf nu poate avea loc pe Marte, deoarece nucleul vecinei noastre s-a solidificat de mult și, prin urmare, nu generează o magnetosferă propriu-zisă.

Acesta este și motivul pentru care Planeta Roșie are o atmosferă atât de subțire și rarefiată: fără scutul magnetic, cea mai mare parte a gazelor sale a fost smulsă de furtunile solare.

Însă, în noul studiu, publicat pe 18 mai în revista Nature Communications, cercetătorii au analizat datele de la nava NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), care orbitează Planeta Roșie din 2014 (deși NASA a pierdut contactul cu ea anul trecut), și au descoperit ceva straniu.

În decembrie 2023, o ejecție puternică de masă coronală (CME) a erupt din Soare și a lovit Marte, bulversând temporar rămășițele atmosferei sale superioare și scoțând la iveală perturbări care puteau fi explicate doar prin efectul Zwan-Wolf.

„Pe când analizam datele, am observat dintr-odată niște oscilații foarte interesante”, a declarat autorul principal al studiului, Christopher Fowler, om de știință specializat în științe planetare la West Virginia University. „Nu mi-aș fi imaginat niciodată că ar putea fi vorba de acest efect”, a adăugat el.

Spre deosebire de Pământ, unde efectul Zwan-Wolf se produce la zeci de mii de kilometri deasupra suprafeței planetei, echivalentul marțian are loc în ionosferă – partea superioară a atmosferei, plină de gaz ionizat, adică plasmă – la o altitudine de aproximativ 200 de kilometri.

„Nimeni nu se aștepta ca acest efect să se poată produce chiar în atmosferă”, a spus Fowler. „Asta îl face și mai interesant”.

Efectul Zwan-Wolf de pe Marte este probabil alimentat de un câmp magnetic localizat la granița unde vântul solar – fluxul constant de particule încărcate emis de Soare – se ciocnește de plasma ionosferică, au scris cercetătorii. Asta înseamnă că fenomenul se petrece probabil tot timpul, dar abia acum ne-am dat seama de el, deoarece radiația ejecției de masă coronală i-a amplificat efectele.

Drept urmare, experții sunt nerăbdători să studieze mai departe acest fenomen, pentru a înțelege mai bine cum ar putea afecta viitoarele misiuni pe Marte, întrucât schimbările din ionosferă vor influența cel mai probabil navele aflate pe orbită, echipamentele de comunicații și nivelurile de radiație nocivă care ajung la suprafața planetei.

„Este esențial să știm cum interacționează vremea spațială cu Marte”, a declarat coautoarea studiului, Shannon Curry, cercetătoare la Laboratorul de Fizică Atmosferică și Spațială al Universității din Colorado Boulder și investigatoare principală pentru misiunea MAVEN. De aceea, a adăugat ea, este vital să înțelegem „aceste legături dintre steaua noastră gazdă și Planeta Roșie”.

Acum, că știm că efectul Zwan-Wolf se poate produce în interiorul atmosferelor planetare, l-am putea descoperi în curând și pe alte corpuri din sistemul solar, precum Venus sau Titan, cea mai mare lună a lui Saturn, au emis ipoteza cercetătorii.