Instrumentul secret cu care CIA l-a găsit pe ofițerul doborât în Iran. A fost folosit în premieră: "Dacă inima ta bate, te vom găsi"

4 minute de citit Publicat la 06:00 08 Apr 2026 Modificat la 06:16 08 Apr 2026

Imagini cu resturile uneia dintre aeronavele distruse în cursul misiunii de recuperare a aviatorului american doborât deasupra Iranului. Sursă foto: Profimedia Images

CIA a utilizat un dispozitiv complet nou, numit "Ghost Murmur" (Șoapta fantomei, n.r.), pentru a-l găsi și extrage din Iran pe cel de-al doilea aviator american doborât săptămâna trecută deasupra republicii islamice, relatează The New York Post.

Tehnologia secretă înglobată în dispozitiv folosește magnetometria cuantică de mare distanță pentru a identifica "amprenta electromagnetică" a bătăilor inimii unui om și combină aceste date cu utilizarea Inteligenței Artificiale pentru a izola semnalul de zgomotul de fond, au declarat două surse apropiate proiectului.

A fost prima utilizare pe teren a acestui instrument de către Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite.

Existența dispozitivului a fost dezvăluit în premieră, luni după-amiază, de președintele Donald Trump și de directorul CIA, John Ratcliffe, într-o conferință de presă la Casa Albă.

"Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că 'stadionul' cuprinde o mie de mile pătrate de deșert. În condițiile potrivite, dacă inima ta bate, te vom găsi", a spus pentru publicația americană o sursă informată în legătură cu acest program.

Sursa The New York Post și o altă persoană familiarizată cu activitățile derulate de compania Lockheed Martin au precizat că "Ghost Murmur" a fost dezvoltat de Skunk Works, divizia ultrasecretă de cercetare avansată a gigantului aerospațial american.

Lockheed Martin a refuzat să comenteze.

Tehnologia a fost testată cu succes pe elicoptere Black Hawk, în perspectiva utilizării viitoare pe avioane de luptă F-35, a menționat cea de-a doua sursă a publicației americane.

"Șoapta fantomei" a funcționat într-un mediu cu interferențe electromagnetice reduse

Cunoscut public doar sub indicativul "Dude 44 Bravo", ofițerul responsabil de sistemele de armament de pe aeronava F-15 doborâtă de iranieni a fost rănit în urma catapultării.

El se ascundea într-o crevasă montană și a supraviețuit două zile în teren arid, în timp ce trupele iraniene îl căutau asiduu, pe capul său fiind pusă o recompensă semnificativă.

Peisajul relativ lipsit de vegetație a oferit un cadru ideal pentru prima utilizare operațională a Ghost Murmur.

"Numele a fost ales pornind de la terminologia medicală. 'Murmur' este un termen clinic pentru ritmul cardiac. 'Ghost' (fantomă) se referă la o persoană care, practic, a dispărut", a explicat una dintre sursele The New York Post.

Mediul a fost aproape ideal, datorită interferențelor electromagnetice reduse și lipsei aproape complete altor "semnături" umane. Pe timpul nopții, contrastului termic între corpul viu și solul deșertic a ajutat procesul de căutare, oferind salvatorilor un așa-numit al doilea nivel de confirmare.

"În mod normal, acest semnal este atât de slab încât poate fi măsurat doar într-un spital, cu senzori lipiți de piept.

Însă progresele într-un domeniu numit magnetometrie cuantică și senzorii construiți în jurul unor defecte microscopice din diamantele sintetice au făcut posibilă detectarea acestor semnale de la distanțe mult mai mari", a indicat sursa ziarului american.

Pilotul a fost nevoit să iasă din ascunzătoare pentru a transmite "Șoapta fantomei"

Conform acesteia, capacitatea de detecție a dispozitivului nu este "absolută".

El funcționează cel mai bine în medii izolate, cu puține interferențe, și necesită un timp semnificativ de procesare.

Nu este clar cât a durat procesarea în acest caz și nici dacă tehnologia ar putea avea și utilizări ofensive în timp de război.

Ofițerul dispărut activase și un dispozitiv de localizare produs de Boeing, însă poziția sa exactă a rămas mult timp incertă pentru echipele de căutare și salvare.

Momentul decisiv al misiunii întinse pe două zile a venit atunci când "Ghost Murmur" a identificat locația pilotului.

"A trebuit să iasă din crevasa unde se ascundea pentru a transmite semnalul", a detaliat sursa The New York Post.

Șeful CIA: Aviatorul american, vizibil pentru forțele SUA, dar nu și pentru inamic

Misiunea de salvare a celui de-al doilea aviator doborât a implicat - așa cum Donald Trump a spus în conferința de presă - sute de militari americani și distrugerea voluntară a două avioane rămase blocate pe teren.

Alte aeronave au fost trimise pentru a le înlocui pe cele distruse.

John Ratcliffe, care nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, a declarat că sâmbătă dimineață CIA și-a atins obiectivul principal, confirmând că aviatorul dispărut era în viață, ascuns într-o crăpătură din munte, "încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru Agenția Centrală de Informații".

"Această confirmare i-a fost transmisă președintelui de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție", a continuat directorul CIA.

Trump a declarat presei că agenția americană de spionaj a detectat ofițerul dispărut "de o distanță de 40 de mile" (peste 60 de kilometri, n.r.)

"Este ca și cum ai căuta acul în carul cu fân, iar CIA a fost incredibilă. Agenția a avut un rol major în găsirea acestui mic punct", a indicat el.

The New York Post amintește că președintele american a mai dat anterior detalii despre tehnologii secrete ale forțelor americane.

În ianuarie, el a spus că SUA au folosit o armă energetică numită "The Discombobulator" pentru a dezactiva sistemele de apărare din Venezuela în timpul raidului din 3 ianuarie, în urma căruia președintele Nicolas Maduro a fost capturat și transportat în Statele Unite, unde a fost inculpat pentru infrațiuni legate de trafic de droguri și arme.