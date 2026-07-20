Liderii a șase filiale liberale au fost schimbați din funcție după ședința PNL

1 minut de citit Publicat la 22:48 20 Iul 2026 Modificat la 22:48 20 Iul 2026

Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

PNL a decis schimbarea conducerilor a șase filiale, după ședința de luni seară. Decizia a venit după ce președintele PNL Brașov, Adrian Veștea, și președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-au cerut lui Ilie Bolojan să organizeze alegeri în filialele județene.

„Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL”, a transmis PNL, după ședință.

Partidul subliniază că s-a validat și propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP)

„Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului: Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru”, se mai arată în comunicat.

Hotărârea vine după ce președintele PNL Brașov, Adrian Veștea, și președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-au cerut lui Ilie Bolojan să organizeze alegeri în filialele județene.

Cazul PNL Ialomița este puțin mai diferit. Pe 25 iunie, Senatorul SOS Adrian Peiu a devenit membru al PNL, după ce a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan. Bolojan l-a numit atunci președintele interimar al organizației PNL Ialomița, după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din tabăra Veștea. Totuși, acestă decizie a fost anulată de Tribunalul București, prin anularea Congresului.