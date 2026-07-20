STENOGRAME din ședința tensionată din PNL. Veștea și Thuma cer alegeri în filiale și îl atacă pe Bolojan: „Nu înțeleg de ce vă e teamă”

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Agerpres

Președintele PNL Brașov, Adrian Veștea, și președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, îi cer lui Ilie Bolojan să organizeze alegeri în filialele județene. „Am fi avut timp pentru alegeri în organizații. Nu înțeleg de ce vă este teamă”, a spus Thuma, în ședința PNL de luni seară, potrivit surselor Antena 3 CNN.

„Cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații lideri ai PNL la nivel județean. Altfel, nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare. Ar fi democratic și bărbătește să facem aceste alegeri în filialele județene”, a spus Adrian Veștea.

Hubert Thuma a susținut ideea, spunând că, de la congresul extraordinar de anul trecut și până acum „am fi avut timp pentru alegeri în organizații”.

„În 12 iulie 2025 am avut congres extraordinar, Bolojan a fost ales președinte cu mandat deplin și a fost adoptat și un statut. În BPN ați spus că facem alegeri de jos în sus, pentru că de-abia fusese votat Guvernul. Alegerile nu au mai venit, iar în locul lor au fost doar prelungiri de mandate, pentru că este mai ușor să lucrați cu organizații conduse interimar decât cu cei care au mers și au obținut votul.

Am înțeles, trebuie să vină oameni noi, trebuie să facem locuri, dar acești oameni trebuie să candideze, să convingă membrii, să își prezinte proiectele. O persoană nu devine reprezentativă doar pentru că este nouă și a fost impusă de dumneavoastră.

A trecut un an de la ultimul congres extraordinar și am fi avut timp pentru alegeri în organizații. Nu înțeleg de ce vă este teamă. Puteți face alegeri și la Ilfov, unde nu vă convine de mine.

Ar trebui să fie alegeri în organizații, așa cum este normal și cum s-a făcut din 1990 încoace, ca să nu ne mai ascundem după interimari și interpretări”, a spus Hubert Thuma.

Președintele CJ Ilfov a acuzat anterior că, în prezent, PNL este condus „prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja”.

Replica lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan i-a răspuns lui Hubert Thuma, după ce liderul PNL Ilfov a reamintit că PNL a propus demiterea lui Dragoș Soare din funcția de președinte PNL Ialomița, pentru a-i „face loc” lui Grigore-Adrian Peiu, senator SOS.

Thuma a spus: „Soare a luat 36% la alegerile locale când a candidat la primărie, domnul Ionel Bogdan a luat 18% la Primăria Baia Mare și acum este comunicator al partidului. Asta este politica domnului Bolojan”.

Pe 25 iunie, Senatorul Adrian Peiu a devenit membru al PNL, după ce a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan. Bolojan l-a numit atunci președintele interimar al organizației PNL Ialomița, după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din tabăra Veștea. Totuși, acestă decizie a fost anulată de Tribunalul București, prin anularea Congresului.

În replică, Bolojan a spus că, „aducând oameni noi, putem să dezvoltăm aceste județe”.

„Pot să accept supărări, dar într-un mod corect. Cred că sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii, alegerile prezidențiale și parlamentare, a obținut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență.

Dacă dorim să ne îmbunătățim rezultatele, cu bune și cu rele, trebuie să facem o evaluare corectă a județelor unde avem capacitate de creștere. Orice s-ar spune despre Ialomița, suntem în această situație. Vă rog să vă gândiți la disputele de acolo, la pozițiile administrative obținute și la divergențele apărute. Sunt situații în care județul te poate ajuta. Sunt situații în care o anumită conjunctură te poate dezavantaja.

Putem crește acolo unde nu am obținut rezultate și, aducând oameni noi, putem să dezvoltăm aceste județe. Dacă nu facem ceea ce trebuie, capacitatea acestui partid de a obține rezultate mai bune în 2028, prin politici bune, printr-o combinație de identificare a celor mai buni candidați și prin politici locale cât mai bune, nu va avea șanse să se îmbunătățească.

Prin urmare, consider că evaluarea acestor organizații nu este bazată pe aspecte legate de altă natură, ci strict pe analiza lor și pe ceea ce se poate face pentru a obține rezultate mai bune. Nu înseamnă că, dacă astăzi un coleg nu mai este președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Dar dacă nu facem evaluări și nu luăm anumite măsuri, probabilitatea de a ne consuma energiile în plan intern este foarte mare.

Vă facem aceste propuneri tocmai pentru a putea îmbunătăți rezultatele partidului”, a fost răspunsul lui Bolojan.