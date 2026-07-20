PNL îi răspunde lui Grindeanu: Legea salarizării trebuie să respecte cerințele Comisiei Europene și bugetul

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat situația celor șase proiecte rămase din PNRR în ședința conducerii PNL. Foto: Guvernul României

PNL cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru adoptarea proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. În ședința conducerii PNL, Ilie Bolojan a anunțat stadiul celor șase proiecte: patru au fost deja depuse la Parlament și alte două, legea privind competențele ANI și legea salarizării unitare, urmează să fie depuse săptămâna aceasta. La finalul ședinței PNL, liberalii au declarat că amendamentele la legea salarizării trebuie să respecte cerințele Comisiei Europene și capacitatea bugetului, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va vota legea salarizării în varianta Guvernului.

Biroul Permanent Național al PNL s-a reunit luni în ședință pentru a analiza stadiul proiectelor de lege care trebuie adoptate pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. România ar trebui să mai încaseze 4,5 miliarde de euro. La ședință, premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat situația celor șase proiecte: patru sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice.

„Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus și înregistrat marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat.

În urma discuțiilor, Biroul Politic Național a mandatat grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.

Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro”, scrie în comunicatul PNL.

PNL a cerut organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru adoptarea acestor proiecte.

„Partidul Național Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară. PNL susține convocarea acesteia și va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp.

România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, a transmis PNL.

Replica PNL pentru PSD pe legea salarizării

Partidul a precizat, de asemenea, că nu va accepta amendamente la proiectul legii salarizării unitare care sunt incompatibile cu jaloanele PNRR.

„Aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat.

PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, a transmis partidul.

Sorin Grindeanu a declarat luni că PSD nu va vota actualul proiect privind legea salarizării unice. Președintele PSD a precizat într-o conferință de presă că social-democrații vor propune o serie de amendamente care să facă legea mai echitabilă.

„PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea. Este exclus ca PSD să susțină această variantă”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a declarat că nici legea care vizează competențele ANI nu va fi votată de PSD decât în anumite condiții.

„Vă asigur că PSD va susține doar o variantă care nu slăbește, la ordin politic, atribuțiile ANI. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea. Acest lucru este inadmisibil și nu ar avea votul nostru”, a mai spus Grindeanu.

În noul proiect al legii salarizării, consultat de Antena 3 CNN, apar mai multe modificări fața de varianta anterioară a Ministerului Muncii.

Printre cele mai importante se numără majorarea sporului pentru fonduri europene de la 20% la 40% pentru aleșii locali și modificarea „diferenței salariale tranzitorii”.

Proiectul actualizat al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, pus vineri în dezbatere publică de Ministerul Muncii stabilește șase gradații pentru vechimea în muncă, cu majorări ale salariului de bază sau ale indemnizației de încadrare între 2,5% și 7,5%.

Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.





