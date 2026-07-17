Legea salarizării: Sporuri de până la 50% pentru personalul din sănătate. Lista completă

Proiectul prevede gărzi obligatorii pentru medici / Sursa foto: Getty Images

În unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi un spor de 15% din salariul de bază, prevede proiectul actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS), citat de Agerpres.



Totodată, în raport de condițiile în care se desfășoară activitatea, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale beneficiază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă/activitățile respective, de o serie de sporuri.



Potrivit proiectului, în unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.



Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plătește cu un tarif orar cu 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază. Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Tariful orar al gărzilor de monitorizare reprezintă 75% din cel al gărzii de urgență

Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi de urgență pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Tariful orar al gărzilor de monitorizare reprezintă 75% din cel al gărzii de urgență.



Gărzile de urgență efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar cu 20% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.



Gărzile de monitorizare efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu tariful orar aferent salariului de bază.

Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu.

Cum vor fi reglementate gărzile

Gărzile efectuate de medici pentru completarea normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, stabilite prin regulamente specifice, reprezintă gărzi obligatorii, propune proiectul.



Pentru gărzile efectuate peste această durată în vederea asigurării continuității asistenței medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.



Proiectul mai stipulează că, în raport de condițiile în care se desfășoară activitatea, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale beneficiază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă/activitățile respective, de următoarele categorii de sporuri:



- pentru condiții deosebit de periculoase nivelul I un spor de până la 50% din salariul de bază;



- pentru condiții deosebit de periculoase nivelul II, un spor de până la 30% din salariul de bază;



- pentru condiții periculoase, un spor de până la 15% din salariul de bază;



- pentru condiții grele de muncă, un spor de 5% din salariul de bază.



Totodată, personalul medical beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază pentru activitatea desfășurată în unitățile sanitare care îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții: sunt aflate în localitățile izolate; sunt situate la altitudine; au căi de acces dificile; atragerea personalului se face cu greutate.



Medicii angajați ai unităților de asistență socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare și ai serviciilor publice de asistență socială care administrează servicii sociale sunt salarizați la nivelul de salarizare din unitățile sanitare, altele decât cele clinice.



În unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:



- pentru condiții deosebit de periculoase, personalul care își desfășoară activitatea în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum și personalul din unitățile de asistență socială în care sunt îngrijiți bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologic, un spor de până la 40% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;



- pentru condiții grele de muncă, un spor de 5% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;



- pentru personalul care lucrează în unități de asistență socială aflate în localități izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 15% din salariul de bază;



- pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenții maternali profesioniști pot beneficia de un spor de până la 10% din salariul de bază;



- pentru asigurarea continuității în muncă, asistenții maternali profesioniști pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază.