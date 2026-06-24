Bolojan l-a pus șef la PNL Ialomița pe un deputat intrat pe lista lui Șoșoacă. Adrian Peiu a votat demiterea Guvernului Bolojan

Adrian Peiu a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Facebook/Adrian Peiu

Senatorul Adrian Peiu a anunțat, miercuri, în plen, că a devenit membru al PNL și va activa în grupul senatorilor liberali. De altfel, Peiu, membru al grupului PACE, care a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan, intrat în Parlament pe listele SOS România, a fost numit, marți seara, președintele interimar al organizației PNL Ialomița, după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din tabăra Veștea.

„Începând de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal și începând de astăzi voi face parte din grupul Partidului Național Liberal”, a precizat Peiu.

Peiu a intrat în Parlament pe listele partidului S.O.S România în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, în ultima perioadă fiind lider al grupului Pace - Întâi România.

Conducerea PNL l-a desemnat marți pe Adrian Peiu lider interimar al organizației liberale Ialomița, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror șefi au fost înlocuiți.

Biroul Permanent Național al PNL a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor: Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Întrebat, după ședința Biroului Permanent Național de marți, dacă decizia de a aduce la PNL Ialomița un senator ales pe listele S.O.S România a fost o recompensă pentru că nu a susținut Guvernul Veștea, deputatul PNL Ionel Bogdan a spus: „Nu cred că este vorba de nicio recompensă, este vorba de un senator din județul Ialomița”.

„Având în vedere situația filialei din Ialomița, colegii au considerat oportun ca dânsul să preia o perioadă de interimat până când această organizație se va reorganiza. Pe urmă vom vedea cum vor decurge lucrurile”, a adăugat deputatul PNL.