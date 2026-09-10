Dacia Duster a fost desemnat "Cel mai bun SUV de mici dimensiuni" la premiile RAC New Car Awards 2026. Ce i-a impresionat pe britanici

Comparaţie Dacia Duster cu Chery Tiggo 4. Sursă foto: dacia.ro

Reprezentanţii Royal Automobile Club, un club privat elitist destinat pasionaţilor de maşini, fondat în Marea Britanie în 1897, a oferit premiile RAC New Car Awards 2026. În cadrul acestei ceremonii, Dacia Duster a fost desemnată "Cel mai bun SUV de mici dimensiuni", notează Rac.co.ok. Maşina anului a fost aleasă Kia EV2.

Maşinile au fost evaluate prin raportare la rivalii lor direcți, folosind un sistem de punctaj de la 1 la 10 bazat pe șapte criterii cheie: raportul calitate-preț, costurile de utilizare, siguranța, caracterul practic, confortul la rulare și manevrabilitatea, interiorul și tehnologia, precum și performanța.

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"Cel mai bun SUV de mici dimensiuni": Dacia Duster

Dacia Duster a evoluat cu fiecare generație, iar cea mai recentă versiune continuă să ofere un raport calitate-preț excelent, necesitând însă mai puține compromisuri.

Este economică în exploatare, în special în varianta hibridă, și oferă, totodată, spațiu generos pentru familie, o experiență de condus satisfăcătoare și capacități reale de rulare în teren accidentat. Toate motorizările asigură performanțe solide, iar mașina este confortabilă și ușor de condus, a notat sursa amintită.

Poți găsi modele concurente cu interioare mai rafinate și mai multe dotări tehnologice, însă acestea implică costuri de achiziție mult mai ridicate. Dacă îți dorești o mașină care se concentrează pe aspectele esențiale și practice ale condusului, Duster este alegerea ideală.

Maşina anului 2026: Kia EV2

Pe scurt, Kia EV2 este desemnată „Mașina Anului 2026” de către RAC, deoarece stabilește un nou etalon în categoria mașinilor electrice accesibile. Combinația dintre costurile de rulare reduse, autonomia impresionantă și prețul atractiv o transformă într-o alegere extrem de tentantă pentru șoferii din Marea Britanie.

Pentru mai puțin de 25.000 de lire sterline, modelul oferă o autonomie de 275 de mile (aprox. 442 km) – lider în clasa sa – și spațiu pentru patru adulți, alături de un portbagaj practic, un interior de calitate superioară și o dotare standard generoasă. În plus, este silențioasă, confortabilă și ușor de condus, lăsând impresia unei mașini mai mari și mai scumpe decât ar sugera dimensiunile sale compacte, au mai transmis britanicii.

Pare mai sofisticată și mai matură decât toate rivalele sale din segmentul mașinilor electrice de mici dimensiuni. Dacă adăugăm la toate acestea garanția de șapte ani oferită de Kia – un reper în industrie – rezultă că EV2 este un câștigător incontestabil și pe deplin merituos.

Cea mai bună maşină mică: Fiat Grande Panda

Grande Panda este cel mai bun model Fiat pe care l-am condus în ultimii ani. Debordează de personalitate și oferă o experiență plină de savoare, însă această versiune de dimensiuni mai mari a unei veritabile pictograme a segmentului urban nu se rezumă doar la aspect, ci oferă și substanță, au concluzionat cei de la RAC New Car Awards 2026.

Apreciem în mod deosebit prețul atractiv al modelului Grande Panda, precum și confortul și ușurința în conducere, comenzile intuitive din habitaclu și caracterul practic surprinzător. Deși excelează în varianta hibridă, agilă și eficientă, modelul este disponibil și într-o versiune electrică, extrem de rafinată și silențioasă.