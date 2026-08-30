Comparaţie Dacia Duster cu Chery Tiggo 4. Presa britanică: Mai merită maşina românească titlul de campioană a raportului preț-calitate?

Comparaţie Dacia Duster cu Chery Tiggo 4. Foto: Hepta

Jurnaliştii auto de la "Car wow" au realizat o comparaţie între Dacia Duster şi principalul rival din clasa ei, Chery Tiggo 4, după ce le-au condus pe ambele. "Există numeroase mărci chinezești noi care concurează cu Duster pentru supremația în segmentul modelelor economice, iar Chery este una dintre ele", au spus experţii britanici. Rezultatul testului comparativ este unul lăudabil pentru Dacia Duster.

Noul Chery Tiggo 4 este, detașat, cel mai ieftin SUV „full hybrid” de pe piață. De fapt, dacă nu ar exista hatchback-ul MG3, acesta ar fi pur și simplu cea mai ieftină mașină hibridă, prețurile pornind de la puțin sub 24.000 de euro.

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Cel mai ieftin Duster full-hybrid costă 29.000 de euro, notează sursa amintită. La acest preț, poți opta pentru un Tiggo 4 Summit în echiparea de top, care vine cu o dotare extrem de generoasă. Tiggo 4 este și mai puternic, dar oare este o mașină mai bună?

Le voi compara direct, analizând prețurile, dotările standard, caracterul practic și experiența de la volan, pentru a te ajuta să decizi dacă unul dintre aceste două SUV-uri de mici dimensiuni este alegerea potrivită pentru tine, şi-a început jurnalistul comparaţia.

Dacia Duster hibrid vs. Chery Tiggo 4: prețuri și ofertă

Modelul Duster hibrid poartă denumirea „Full Hybrid 155”, a nu se confunda cu varianta „Mild Hybrid 140”, care nu este un hibrid veritabil. Este disponibil în trei niveluri de echipare: Expression, Journey și Extreme. Prețurile pornesc de la 29.000 de euro.

Varianta de bază, „Expression”, include cameră pentru marșarier, ecran de infotainment de 10,1 inchi, instrumentar de bord digital, aer condiționat și conectivitate wireless pentru smartphone. Trecerea la nivelul Journey aduce climatizare automată, sistem de navigație integrat și cameră cu vedere panoramică (surround-view), în timp ce versiunea de top dispune de scaune față și volan încălzite, precum și de bare de plafon modulare ingenioase.

Modelul Tiggo 4 este și mai simplu de configurat. Există o singură motorizare și două niveluri de echipare: Aspire sau Summit. Varianta de bază oferă acces fără cheie (keyless entry), două ecrane de 12,3 inchi, faruri full LED, climatizare automată, conectivitate wireless pentru smartphone și cameră pentru marșarier cu senzori de parcare.

Dacă alegi însă varianta Summit, beneficiezi și de geamuri cu tentă închisă, scaun al șoferului cu reglaj electric, scaune și volan încălzite, cameră video la 360 de grade și încărcare wireless pentru telefon. Prețurile de listă sunt deja mai mici decât cele ale modelului Duster, dar poți obține o reducere cumpărând prin intermediul Carwow. Astfel, prețul modelului Aspire scade sub 22.000 de euro, iar cel al variantei Summit ajunge la doar 23.000 de euro.

Totuși, niciuna dintre aceste opțiuni nu este tocmai ieftină. Poți obține un raport calitate-preț mult mai bun dacă alegi leasingul pentru un MG ZS, un Geely Starray sau chiar un Nissan Qashqai, plătind aceeași sumă sau chiar mai puțin.

Dacia Duster Hybrid vs. Chery Tiggo 4: interior și tehnologie

Interiorul modelului Dacia Duster arată cu adevărat grozav. De la tapițeria robustă a scaunelor până la covorașele cu model în relief ce amintește de liniile de nivel de pe hărțile topografice, totul pare conceput de cineva precum Bear Grylls.

Mașina oferă o senzație de construcție solidă, însă calitatea materialelor lasă clar de dorit: plasticele sunt dure, aspre la atingere și par goale pe interior, iar tapițeria scaunelor este departe de a fi moale sau confortabilă. Sistemul de infotainment este foarte simplu, dar funcționează destul de bine; în plus, beneficiezi de butoane fizice practice pentru climatizare, ceea ce îți permite să lași ecranul tactil să ruleze Apple CarPlay sau Android Auto.

Tiggo 4 are un aspect mult mai sofisticat. Cele două ecrane de 12,3 inchi sunt integrate sub un singur panou de sticlă, oferind o continuitate vizuală similară cu cea de la Mercedes, iar restul habitaclului arată foarte bine, având finisaje din piele ecologică și detalii cromate.

Totuși, nu este chiar o mașină de lux. Multe dintre elementele de finisaj par ieftine și dau o senzație de material gol la atingere, însă impresia generală este una mai rafinată decât în ​​cazul modelului Duster. Ecranul nu este la fel de reușit: deși oferă mai multe funcții, este mai greu de utilizat din cauza numeroaselor butoane tactile de mici dimensiuni. De asemenea, deși apreciem existența unor comenzi separate pentru climatizare, acestea sunt amplasate pe un panou tactil care nu răspunde întotdeauna prompt la comenzi.

Dacia Duster Hybrid vs. Chery Tiggo 4: motoare și ținută la drum

Motorul de 1,8 litri al modelului Dacia Duster este cuplat la o transmisie complexă, fără ambreiaj, și la două motoare electrice. Vei observa că acesta intră și iese din funcțiune mult mai des decât sistemul celor de la Chery. Este, însă, mai rafinat și mai silențios.

Chery are avantajul la capitolul performanță. Cu 204 CP la dispoziție, accelerează de la 0 la 100 km/h în 8,9 secunde – cu o jumătate de secundă mai rapid decât Duster-ul de 155 CP. Totuși, Duster-ul este mult mai plăcut de condus. Oferă o senzație foarte naturală: direcția are o greutate bine dozată și, deși nu anulează denivelările precum un Rolls-Royce, le abordează foarte bine. Garda la sol generoasă și aderența bună îl fac să fie și un vehicul capabil în off-road, chiar dacă această versiune hibridă dispune doar de tracțiune pe două roți.

Dacia Duster Hybrid vs. Chery Tiggo 4: Ce mașină ar trebui să cumperi?

Chery Tiggo 4 nu este o mașină pe care să o cumperi cu inima. Are un aspect ciudat, nu se conduce tocmai plăcut și vine cu câteva dotări enervante. Dă senzația unei mașini ieftine, dar, în realitate, este chiar foarte ieftină, iar un astfel de raport calitate-preț nu poate fi ignorat.

Dacia Duster reprezintă o opțiune mai atractivă: este mai spațios, mai eficient, mai plăcut la condus și arată chiar stilat. Totuși, este mult mai scump, așa că totul depinde dacă apreciezi mai mult aceste aspecte decât motorul puternic, interiorul cu aer sofisticat și dotările generoase oferite de Chery.

Personal, aș alege întotdeauna Dusterul, dar înțeleg atracția pe care o exercită Tiggo 4. La acest preț, este o mașină mică și foarte bună, şi-a încheiat jurnalistul britanic testul comparativ.