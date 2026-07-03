Dacia Duster care se fabrică în India se vinde la un preţ special în Africa de Sud, iar şoferii de acolo au descoperit de ce

Dacia Duster care se fabrică în India se vinde şi în Africa de Sud. Sursa foto: captură video

Specialiştii în domeniul auto din Africa de Sud se aşteaptă ca Dacia Duster care se fabrică în India, şi este exportat în Africa sub brandul Renault, să coste mai puţin decât SUV-ul care iese pe poarta fabricii de la Mioveni. Motivele ţin de fiscalitatea mai redusă din India, faţă de cea din România. Cum taxele respective se reflectă în preţul final al maşinii, sud-africanii speră să cumpere Dacia Duster fabricat în India la un preţ special, notează Citizen.co.za.

În prezent, Dacia Duster fabricat în România se vinde în Africa de Sud la preţul de 26.400 de euro. Dar, din moment ce sud-africanii vor importa de acum Duster-ul "indian", ei se aşteaptă să cumpere SUV-ul la un preţ special, cu câteva sute de euro mai ieftin chiar.

Fiscalitate mai mică în India

"Actuala generație Renault Duster nu s-a ridicat la înălțimea predecesorilor săi de la lansarea pe piața locală, acum doi ani, în principal din două motive.

Primul a fost renunțarea la popularul motor diesel de 1,5 litri, iar al doilea a fost prețul ridicat. Deși motorizarea diesel nu va reveni în ofertă, fiind vorba despre o decizie strategică globală a mărcii franceze, şoferii pot spera la vești bune în privința prețului.

Actualul Renault Duster provine de la uzina Dacia din Mioveni (România) și urmează să fie înlocuit cu un model fabricat la Chennai, în India. Având în vedere că industria auto din India beneficiază de o fiscalitate mai redusă, se estimează, în general, că SUV-ul de proveniență indiană va avea un preț mai mic.

Primul lot de 750 de unități a plecat din Chennai luna trecută și este așteptat să sosească în săptămânile următoare. Detaliile privind prețul vor fi anunțate în curând, iar acesta ar trebui să pornească de la o valoare mai mică decât pragul actual de intrare în gamă, situat la 26.400 de euro.

Renault Duster în versiune indiană a fost prezentat în luna ianuarie. Acesta păstrează platforma CMF-B a modelului omolog din România, însă prezintă diferențe atât la nivel vizual, cât și dimensional.

Ambele au o lungime de 4.343 mm, dar modelul construit în India este cu 8 mm mai înalt, la 1.669 mm, și cu 108 mm mai lat, la 1.921 mm. Dimensiunile crescute duc la o creștere a spațiului portbagajului cu 46 de litri, ajungând la 518 litri", a notat sursa amintită.

Duster-ul indian, un design mai agresiv

Inscripția îndrăzneață Duster e ștanțată pe grilă, iar bara de protecție față are un aspect mai agresiv, cu o placă de protecție supradimensionată, cu efect de aluminiu, și prize de aer laterale mărite. Pe laterale, profilul nu s-a abătut mult de la șablon, dar grilele cu marca Renault înlocuiesc acum ornamentele din plastic de pe ușile din față.

Ce dotări are

Modelul entry-level Authentic nu dispune de un ecran de infotainment, dar Evolution primește un ecran tactil de 10,1 inci, împreună cu un panou de instrumente digital de 7 inci și un sistem audio Arkamys cu șase difuzoare. Modelul Techno adaugă dotări precum trapa panoramică, aer condiționat cu două zone și încărcare wireless, ceea ce îl face o ofertă destul de atractivă.

Renault pune și accent pe caracterul practic, Duster oferind un spațiu în portbagaj de 518 litri, extensibil până la 700 de litri atunci când este pliat până la plafon.

Renault Duster 2026 lansatîn India cu un preț de pornire de 11.400 de dolari pentru modelul entry-level Authentic cu motorul turbo de 1.0 litri și cutie de viteze manuală.