Revoltă printre elevii din Germania: adolescenții se tem de reintroducerea serviciului militar obligatoriu și au ieșit în stradă

Grupul spune că în întreaga Germanie sunt planificate peste 100 de demonstrații, inclusiv la Kiel, Hamburg, Berlin și Frankfurt. *Imagine cu caracter demonstrativ. Foto: Getty Images

Elevi din toată Germania protestează împotriva posibilei reintroduceri a serviciului militar obligatoriu în legislația națională. Adolescenții sunt revoltați că atunci când împlinesc 18 ani primesc chestionare în care sunt întrebați dacă sunt interesați sau dispuși să se înroleze în armată. „Nu vom lupta în războaiele voastre”, au spus elevii din Hamburg care, în loc să meargă la școală, au ieșit în stradă, relatează BBC.

„Tinerii nu vor să se înroleze în forțele armate”, a spus Bela Breitner, unul dintre organizatorii protestului, purtătorul de cuvânt al organizații „School Strike Against Compulsory Military Service” („Greva școlară împotriva serviciului militar obligatoriu”).

Tânărul a declarat că guvernul federal este „serios în privința reintroducerii treptate a serviciului militar obligatoriu”.

La un protest din Hamburg, elevii au fluturat steaguri și au ridicat pancarte pe care scria: „Nu vom participa la războaiele voastre”.

Legea care i-a revoltat pe elevi

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut din consolidarea armatei Germaniei o prioritate, după invazia Rusiei în Ucraina.

O nouă lege care introduce serviciul militar voluntar a intrat în vigoare în ianuarie, cu scopul de a recruta voluntari și de a crește numărul militarilor.

Cu toate acestea, dacă contextul de securitate se înrăutățește sau dacă se înscriu prea puțini voluntari, Parlamentul Germaniei, Bundestagul, ar putea lua în considerare o formă de serviciu militar obligatoriu.

Conform legii adoptate în ianuarie, toți tinerii de 18 ani din Germania primesc un chestionar în care sunt întrebați dacă sunt interesați și dispuși să se alăture forțelor armate.

Unul dintre protestatari, Elias Bernhard, în vârstă de 16 ani, din Hamburg, a declarat că răspunsurile la chestionare „arată că tinerii nu vor să se alăture Bundeswehrului”.

„De aceea sunt astăzi în stradă. De aceea suntem hotărâți să continuăm greva până când serviciul militar obligatoriu va fi scos de pe masă. Vom continua”, a spus tânărul.

Chestionarul este obligatoriu pentru bărbați și voluntar pentru femei. De asemenea, toți bărbații în vârstă de 18 ani vor trebui să se supună unui examen medical pentru a li se evalua aptitudinile în vederea unui posibil serviciu militar.

Organizatorii protestelor spun că declanșarea acestora a fost determinată de situația în care mai mulți tineri de 18 ani din orașele Kiel și Flensburg, din nordul Germaniei, au primit invitații oficiale la examene medicale, deși în formularele de înregistrare au precizat că nu sunt interesați să se alăture armatei.

Grupul spune că în întreaga Germanie sunt planificate peste 100 de demonstrații, inclusiv la Kiel, Hamburg, Berlin și Frankfurt.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat pentru BBC că, potrivit legii, obligația de a efectua un examen medical se aplică „tuturor bărbaților supuși serviciului militar care s-au născut după 31 decembrie 2007”.

Această prevedere se aplică și persoanelor care au declarat că nu sunt interesate de serviciul militar obligatoriu. Purtătorul de cuvânt a precizat că, din iulie, aproximativ 1.000 de bărbați în vârstă de 18 ani care nu și-au exprimat interesul pentru armată au efectuat examenul medical.

Serviciul militar obligatoriu a fost desființat de Merkel

În timpul Războiului Rece, Germania, la fel ca multe alte țări europene, avea o armată numeroasă. Însă și-a redus efectivele forțelor armate în anii 1990, după căderea Cortinei de Fier.

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a desființat serviciul militar obligatoriu în 2011.

Însă acum, în contextul amenințărilor din partea Rusiei și al presiunilor puternice exercitate de aliatul tradițional al Germaniei, SUA, Merz s-a angajat să transforme Bundeswehrul în cea mai puternică armată convențională din Europa.

Bundeswehrul are în prezent aproximativ 186.700 de militari. Până la începutul anilor 2030, Germania vrea să crească efectivele la 260.000 de militari, la care s-ar adăuga aproximativ 200.000 de rezerviști, pentru a îndeplini noile obiective ale NATO privind efectivele militare și pentru a consolida apărarea Germaniei.