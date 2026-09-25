Rusia a început să atace centrele de date și furnizorii de internet din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 22:15 25 Sep 2026 Modificat la 22:17 25 Sep 2026

Clădire distrusă în Kiev. Rușii susțin că aici era un centru de date ucrainean. Foto: Profimedia Images

Rusia și-a extins atacurile asupra Ucrainei și vizează acum centrele de date și furnizorii de internet din Ucraina în încercarea de a afecta și perturba cât mai mult activitățile populației ucrainene, a precizat vineri președintele Volodimir Zelenski.

„Toate acestea afectează capacitatea oamenilor de a rămâne conectați, de a studia și de a lucra”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare publicată pe rețeaua X.

As of now, four people have already been reported killed as a result of a Russian drone strike on an office building in Kyiv. My condolences to their families and loved ones… Seven more people were injured, including a child. I thank all of our emergency services, which always… pic.twitter.com/RHSokGPe90 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2026

Patru persoane au fost ucise în urma unui atac cu dronă rusă asupra unei clădiri de birouri din Kiev și alte șapte au fost rănite, inclusiv un copil.

Vineri, o dronă rusească a lovit un centru de afaceri în capitala Kiev, ucigând patru persoane și deteriorând un centru de date, informează BBC.

Rusia a confirmat că a vizat un site de centre de date, spunând că era folosit de serviciile de informații militare ucrainene.

Aproximativ 100.000 de gospodării din Kiev și din regiune au fost afectate de întreruperi de internet miercuri din cauza atacurilor rusești. Unele firme ucrainene transferă deja datele de pe serverele deteriorate pe alte servere din străinătate.

În orașul Lutsk (nord-vestul Ucrainei), panourile electronice de informații de la stațiile de transport public nu funcționau vineri. Consiliul local a declarat că acest lucru s-a întâmplat „din cauza daunelor provocate de un atac rusesc asupra centrelor de date din Kiev”.

Miercuri, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat că Rusia caută să perturbe fluxul de „informații care salvează vieți” prin atacarea centrelor de date.

„Alerta rapidă despre amenințările cu rachete și drone este esențială – acestea salvează vieți. Aceasta este infrastructură civilă critică... Nu este o țintă militară. Este esențială pentru funcționarea vieții de zi cu zi,” a spus Sîbiha.

Principalul consilier al lui Zelenski pentru tehnologii de apărare, Serhii Beskrestnov, a recunoscut că „pot apărea întreruperi locale” în urma atacurilor ruse și că atacurile ar putea duce la creșterea costurilor serviciilor de internet. Beskrestnov a subliniat că rețeaua de internet a Ucrainei este foarte descentralizată, astfel încât țara „nu va rămâne fără acces la internet”.