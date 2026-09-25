Melania Trump a stârnit controverse cu ţinuta aleasă pentru dineul cu Xi Jinping. Accesoriul care a făcut trimitere la cultura chineză

Melania Trump a renunțat la rochia de gală pentru dineul organizat în onoarea președintelui Chinei, Xi Jinping. Sursa foto: Hepta

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a stârnit controverse cu ţinuta aleasă pentru dineul cu liderul Chinei, Xi Jinping. Ea și-a construit ținuta de seară în jurul unei combinații clasice de cămașă și pantaloni. În plus, soţia lui Donald Trump a purtat un accesoriu care a făcut trimitere la cultura chineză, relatează USA Today.

Joi, Melania Trump a planificat fiecare detaliu de la dineul oficial, organizat la Casa Albă, coordonând decorul serii, până la fețele de masă roșii și aranjamentele cu dalii și ranunculus. Ea şi Donald Trump i-au găzduit pe președintele Chinei, Xi Jinping, și pe soția acestuia, Peng Liyuan.

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii a ales să își reafirme dragostea pentru pantaloni, conform sursei citate, deși unii specialiști consideră că ar fi trebuit să opteze pentru o rochie elegantă. Cămașa albă, cu o fundă supradimensionată la gât şi semnată de Saint Laurent, a fost elementul principal al ținutei Melaniei Trump.

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Pantalonii negri, purtaţi de Melania Trump, erau de la Dolce & Gabbana, aveau talie înaltă, croială dreaptă și un luciu discret. Accesoriul care a completat ținuta și a atras cel mai mult atenția a fost un brâu negru din mătase, material asociat de mii de ani cu istoria și cultura Chinei, au scris jurnaliştii de la USA Today.

Mai mult, specialiştii consideră că brâul negru de smoking, o piesă specifică vestimentației masculine, va reveni printre tendințele importante ale sezonului toamnă-iarnă, a transmis publicaţia Hola. Soţia lui Donald Trump a ales pentru ţinuta sa pantofi negri Christian Louboutin.

Prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan, a avut o apariţie elegantă într-o rochie roșie, accesorizată cu un colier dublu de perle și cercei asortați. Ţinuta sa a fost completată cu un clutch negru, prevăzut cu o închizătoare aurie, asemănătoare unei bijuterii.

Dineul de seara trecută a fost principalul eveniment din programul de trei zile al lui Xi Jinping la Washington, prima sa vizită de stat în SUA din 2015, și a avut loc la patru luni după vizita de stat a lui Donald Trump la Beijing.

Cele două cupluri se întâlniseră deja de mai multe ori în acea săptămână, însă la dineu toate privirile s-au îndreptat spre ținute.