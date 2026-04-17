Michael Burry cumpără acțiunile unui gigant IT, după ce acestea au scăzut din motive legate de AI. Investitorul a prezis criza din 2008

2 minute de citit Publicat la 15:22 17 Apr 2026 Modificat la 15:22 17 Apr 2026

Michael Burry (stânga, fotografiat în 2015 la proiecția filmului The Big Short la New York) spune că deprecierile din sectorul software au creat o oportunitate de cumpărare. Sursă foto: Getty Images

Celebrul investitor Michael Burry revine în sectorul companiilor software care au fost puternic afectate de scăderile recente, anunță CNBC.

Burry mizează pe ideea că deprecierile au fost generate mai degrabă de factori tehnici, decât de problemele reale ale afacerilor respective.

Într-o postare publicată pe platforma Substack, investitorul a explicat că un efect cumulativ „de tip bulgăre de zăpadă” între scăderea prețului acțiunilor și presiunile venite pe seama datoriilor companiilor software față de sectorul bancar a amplificat declinul pe burse.

În opinia sa, deprecierea a creat acum o oportunitate de cumpărare.

Michael Burry: Deprecierea acțiunilor din sectorul software nu va mai continua mult timp

„Nu cred că presiunile tehnice generate de problemele din zona creditării private și a datoriilor companiilor software vor mai afecta aceste acțiuni pentru mult timp”, a scris Burry.

Revenirea interesului său pentru aceste titluri vine într-un moment în care cresc temerile că Inteligența Artificială ar putea schimba radical industria software, punând sub semnul întrebării modelele de business și estimările de creștere pe termen lung.

Spre exemplu, fondul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF a scăzut cu aproximativ 28% față de maximul din septembrie, intrând în ceea ce se numește uzual „bear market” (perioadă de declin) și arătând cât de rapid s-a schimbat sentimentul investitorilor față de un sector care, până de curând, era printre favoritele de pe Wall Street.

Ce acțiuni software cumpără Michael Burry

Burry a dezvăluit că a deschis o poziție de aproximativ 3,5% în PayPal și că deține în continuare acțiuni la Fiserv, Adobe, Autodesk și Veeva Systems.

De asemenea, a precizat că intenționează să cumpere acțiuni la gigantul Salesforce și MSCI.

Potrivit lui Burry, niciuna dintre aceste companii nu depinde direct de piețele de creditare privată.

În ultimele luni, așa numiții retail investors (investitorii care cumpără și vând valori mobiliare în nume persoanl, nu pentru o organizație) au retras bani din fondurile de credit privat.

Multe dintre împrumuturile acordate prin aceste fonduri erau adresate companiilor software, ceea ce a amplificat presiunea asupra sectorului.

Michael Burry a făcut bani din criza din 2008

În pofida mesajului optimist, Burry recunoaște că unele firme ar putea fi afectate serios de modelele avansate LLM (modele lingvistice de mari dimensiuni) de Inteligență Artificială.

„Văd câteva companii care vor fi afectate semnificativ de aceste tehnologii, din cauza modului în care își desfășoară activitatea. Dar nu cred că acest lucru se aplică firmelor pe care le-am selectat, și nici altora, pe care le-am analizat în detaliu din punct de vedere financiar, competitiv și al potențialului de investiție”, a afirmat el.

Investitor american și manager de fonduri speculative, Michael Burry a cunoscut notorietatea mondială după ce a anticipat corect și a pariat cu succes împotriva bulei imobiliare din SUA, care a dus la criza financiară globală din 2008.

Este fondatorul fondului Scion Capital.

Povestea sa a fost redată în cartea și filmul „The Big Short”.