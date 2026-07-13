Franța a fost obligată să oprească mai multe reactoare nucleare din cauza temperaturilor extreme. Foto: Getty Images

Grupul energetic de stat EDF a oprit temporar, duminică, trei reactoare nucleare și a avertizat că alte șapte ar putea fi nevoite să-și reducă producția, în timp ce valul de căldură care afectează Franța continuă să se intensifice, scrie Euronews.

Potrivit companiei, măsura este necesară pentru protejarea mediului și pentru a evita evacuarea unei cantități prea mari de apă fierbinte în râurile deja încălzite de caniculă.

Centralele nucleare folosesc apă din râuri pentru răcirea reactoarelor, după care o evacuează înapoi, la o temperatură mai ridicată.

„Nu există niciun risc pentru siguranța nucleară. Reactoarele pot funcționa în condiții de temperaturi ridicate. Aceste limite sunt stabilite pentru protejarea florei și faunei acvatice”, a declarat un purtător de cuvânt al EDF.

EDF a anunțat că trei reactoare sunt în prezent oprite: reactorul 2 de la Golfech, cu o capacitate de 1.300 MW, reactorul 3 de la Bugey, de 900 MW, și reactorul 2 de la Chooz, de 1.450 MW. Împreună, cele trei reactoare reprezintă o capacitate de 3,65 GW, echivalentul a aproximativ 6% din cei circa 61 GW instalați în parcul nuclear al Franței.

Întrebată despre capacitatea pierdută, compania a transmis că reactoarele nucleare își pot adapta producția astfel încât să rămână în limitele prevăzute de reglementări.

Pe baza celor mai recente prognoze meteo, reactorul 3 de la Bugey ar urma să rămână oprit până pe 19 iulie, reactorul 2 de la Golfech până pe 22 iulie, iar reactorul 2 de la Chooz până pe 25 iulie.

Calendarul și durata opririlor impuse din motive de mediu vor fi ajustate în funcție de evoluția prognozelor meteorologice.

„Alte șapte reactoare nucleare ar putea fi nevoite să-și adapteze producția, care variază pe parcursul zilei”, a spus purtătorul de cuvânt al EDF.

Ministerul Economiei a emis sâmbătă o derogare de la limitele de temperatură pentru încălzirea apei din Rhône în zona centralei de la Bugey, „pentru a asigura siguranța rețelei electrice”. Derogarea este valabilă până pe 20 iulie.

Pregătiri pentru viitoarele valuri de căldură

Duminică, al treilea val de căldură care a lovit Franța din luna mai a făcut ca mai mult de o treime din țară să se afle sub cel mai înalt nivel de alertă emis de serviciul meteorologic național.

Este pentru a doua oară în ultimele săptămâni când EDF este nevoită să oprească reactoare nucleare din cauza temperaturilor extreme, după valul de căldură record care a afectat Franța în iunie.

EDF a transmis pentru Euronews că impactul secetei și al valurilor de căldură asupra producției nucleare rămâne foarte redus. „Din anul 2000, pierderile de producție provocate de temperaturile ridicate ale apei din râuri și de debitele scăzute au reprezentat, în medie, 0,3% din producția anuală de energie electrică a parcului nuclear francez.”

Pentru anii următori, EDF spune că are un plan de adaptare la efectele schimbărilor climatice, care vizează activitățile sale nucleare, hidroenergetice și sistemele energetice din insulele franceze. Compania a anunțat la începutul anului 2026 că valoarea estimată a planului este de 8,7 miliarde de euro pentru următorii 15 ani.

Planul include măsuri pentru creșterea rezistenței producției nucleare în perioadele de căldură extremă. Potrivit purtătorului de cuvânt al EDF, una dintre variantele analizate este răcirea apei evacuate din sistemele existente ale turnurilor de răcire înainte ca aceasta să fie eliberată în mediu. Un astfel de sistem funcționează deja la centrala nucleară Civaux.

În sectorul hidroenergetic, EDF se concentrează pe îmbunătățirea gestionării inundațiilor, menținerea producției de electricitate în perioadele cu debite reduse și sprijinirea utilizărilor multiple ale resurselor de apă.

În sistemele energetice insulare, compania consolidează rețelele de înaltă, medie și joasă tensiune și își îmbunătățește pregătirea pentru fenomene eoliene extreme care ar putea afecta infrastructura electrică.