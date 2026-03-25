Prima țară NATO lovită de Rusia. O dronă a afectat o centrală electrică din Estonia. Încă una a căzut în Letonia

1 minut de citit Publicat la 11:14 25 Mar 2026 Modificat la 11:26 25 Mar 2026

O dronă lansată din Rusia a lovit coșul de fum al unei centrale electrice din Estonia, au anunțat miercuri dimineață autoritățile de securitate ale țării, potrivit Euronews.

Serviciul de securitate internă al Estoniei a precizat că incidentul a avut loc la centrala Auvere, unde drona a lovit coșul de fum al instalației. „Nu au fost înregistrate victime”, au transmis oficialii într-un comunicat.

Potrivit acestora, drona a intrat în spațiul aerian estonian venind dinspre Rusia. Centrala Auvere se află în nord-estul Estoniei, în apropierea graniței cu Rusia.

Conform Estonianworld, serviciul de securitate internă a anunțat că drona a lovit coșul centralei la ora 3:43 dimineața, pe 25 martie. La fața locului au fost trimiși specialiști pirotehniști ai serviciului de intervenție, în timp ce Parchetul General a deschis o anchetă, iar serviciile de securitate au început propriile investigații.

Procurorul general al Estoniei, Astrid Asi, a declarat că, pe baza informațiilor de până acum, drona nu pare să fi fost direcționată intenționat către Estonia.

„Procedurile inițiale sunt în curs, iar ancheta va stabili circumstanțele exacte”, a precizat aceasta.

Incidentul a avut loc în contextul unor relatări potrivit cărora Ucraina ar fi lansat în aceeași noapte atacuri cu drone asupra portului rusesc Ust-Luga, din regiunea Leningrad. Oficialii estonieni sugerează că obiectul care a lovit centrala este mai degrabă o consecință indirectă a războiului declanșat de Rusia în Ucraina, și nu rezultatul unei acțiuni deliberate împotriva Estoniei.

„Acesta este unul dintre efectele războiului pe scară largă dus de Rusia. Este rezonabil să ne așteptăm la mai multe incidente de acest tip”, a spus Margo Palloson, directorul serviciului de securitate internă.

Ministrul justiției, Liisa-Ly Pakosta, a declarat la postul public ERR că guvernul se va reuni într-o ședință extraordinară pentru a discuta situația de securitate.

Avertisment pentru populație

Compania Enefit Power a transmis că, potrivit evaluărilor preliminare, nu există pagube semnificative la centrală și nici efecte asupra sistemului energetic.

Serviciul de securitate a făcut apel la populație ca orice persoană care a văzut drona să ofere informații autorităților. În același timp, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de locul impactului sau de eventualele resturi, deoarece acestea pot conține materiale explozive. Orice astfel de descoperire trebuie raportată la numărul de urgență 112.

Autoritățile estoniene au mai anunțat că o dronă căzută a fost semnalată și în Letonia, în satul Dobročina.