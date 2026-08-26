Americanii vor relua construcţia zidului de 100 km la graniţa dintre Arizona şi Mexic. "O zonă care a facilitat traficul de droguri"

Americanii vor relua construcţia zidului de 100 km la graniţa dintre Arizona şi Mexic. FOTO: Profimedia Images

Statele Unite au anunţat marţi că vor continua cu planul de construire a unui zid de 100 de kilometri la graniţa dintre Arizona şi Mexic, în ciuda protestelor tribului Tohono O'odham, care se opune proiectului deoarece traversează o zonă sacră, notează Agerpres.

Rodney Scott, comisarul Oficiului de Vamă şi Protecţie a Frontierelor din SUA (CBP), a declarat că proiectul, cunoscut sub numele de "Tucson 5", a fost reluat.

"Această iniţiativă va închide unul dintre cele mai periculoase coridoare de contrabandă şi trafic de persoane de la graniţa de sud-vest: o zonă deşertică izolată care timp de decenii a facilitat traficul de droguri, moartea migranţilor şi activităţile cartelurilor", a detaliat Scott într-un comunicat.

Anunţul a venit după ce un judecător federal din California a respins cererea tribului Tohono O'odham de a bloca temporar construcţia zidului de frontieră de-a lungul rezervaţiei lor din sudul Arizonei.

În hotărârea sa, judecătorul a stabilit că tribul nu a demonstrat că această construcţie le-ar reduce ilegal rezervaţia sau ar constitui o invazie federală, aşa cum au susţinut reprezentanţii acestui trib în procesul intentat în iunie.

Parlamentara democrată Adelita S. Grijalva, susţinută de alţi trei parlamentari din Camera Reprezentanţilor SUA, a îndemnat marţi Departamentele de Securitate Internă (DHS) şi Interne (DOI) să suspende imediat construcţia până când guvernul federal va organiza consultări semnificative cu tribul Tohono O'odham.

"Suntem profund îngrijoraţi de faptul că guvernul federal nu a organizat consultări semnificative cu naţiunile tribale cu privire la proiectele care ar putea avea impact asupra locurilor sacre, resurselor culturale şi pământurilor ancestrale", au scris parlamentarii în petiţia lor.

Scrisoarea ridică, de asemenea, îngrijorări cu privire la utilizarea fondurilor contribuabililor pentru barierele secundare de la frontieră şi îndeamnă DHS să adopte abordări mai eficiente şi mai rentabile pentru securitatea frontierelor, între care modernizarea şi consolidarea porturilor de intrare.