BYD a atins pragul istoric de 13 milioane de maşini cu energie nouă produse. Este prima firmă care reuşeşte performanţa

BYD, cel mai mare producător de autovehicule cu energie nouă (NEV) din lume, a devenit oficial primul constructor auto la nivel global care atinge pragul istoric de 13 milioane de autovehicule NEV produse. Autovehiculul aniversar, un model YANGWANG U7, a ieşit din fabrică pe 21 iulie, potrivit unui comunicat al companiei, scrie Agerpres.



"Angajamentul BYD de a-şi orienta întreaga strategie de modele - la nivelul mai multor branduri - exclusiv către sisteme de propulsie electrificate (autovehiculele cu energie nouă sunt definite ca fiind fie 100% electrice, fie hibride de tip Super Hybrid cu tehnologia DM) continuă să rezoneze cu un număr tot mai mare de consumatori din întreaga lume, în căutare de soluţii tehnologice mai ecologice. Ca rezultat, trecerea de la 10 milioane la 13 milioane de NEV-uri produse a avut loc în aproximativ opt luni. Pentru comparaţie, BYD a avut nevoie de 13 ani pentru a produce primul său milion de autovehicule NEV", se arată în comunicat.



În prima jumătate a anului 2025, compania a vândut la nivel global peste 2 milioane (2.145.954) de autovehicule cu energie nouă, consolidându-şi astfel poziţia de lider mondial în vânzările de autovehicule NEV. Dintre acestea, 470.086 de automobile şi pick-up-uri au fost livrate pe pieţele externe, înregistrând o creştere anuală de 128,5%, ceea ce reflectă expansiunea accelerată a prezenţei internaţionale a BYD.



BYD (Build Your Dreams) este singurul producător de autovehicule cu energie nouă (NEV) care a dezvoltat în mod independent propriile sisteme de propulsie, baterii, semiconductori auto, motoare şi sisteme de control al motoarelor. În calitate de lider global în tehnologie verde, compania are peste 120.000 de ingineri şi tehnicieni şi depune, în medie, peste 40 de cereri de brevet în fiecare zi lucrătoare.



BYD este o companie multinaţională de înaltă tehnologie, dedicată valorificării inovaţiilor tehnologice pentru o viaţă mai bună. Fondată în 1995 ca producător de baterii reîncărcabile, BYD are astăzi un portofoliu diversificat de activităţi care acoperă domeniile auto, transport feroviar, energie nouă şi electronice, operând în peste 30 de parcuri industriale din China, Statele Unite, Canada, Japonia, Brazilia, Ungaria şi India.

De la generarea şi stocarea energiei, până la aplicaţiile sale, compania oferă soluţii energetice cu emisii zero, contribuind la reducerea dependenţei globale de combustibili fosili. Amprenta globală a autovehiculelor sale cu energie nouă se extinde acum pe 6 continente, în 112 ţări şi regiuni şi peste 400 de oraşe.

Listată la bursele din Hong Kong şi Shenzhen, compania este inclusă în clasamentul Fortune Global 500 şi este recunoscută pentru inovaţiile sale orientate spre un viitor mai verde.