Taxele de viză se majorează de cinci ori, în Japonia: Cât vor plăti turiștii, din 1 iulie. E prima creștere de preț din 1978 până acum

Turiști în Tokyo, Japonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Japonia a implementat o majorare de cinci ori a taxelor de viză pentru toți cetățenii străini, marcând prima creștere a acestor tarife din aproape 50 de ani, potrivit BBC.

Începând cu 1 iulie, taxa pentru o viză cu o singură intrare va crește de la nivelul actual de 3.000 de yeni (aproximativ 16 euro) la 15.000 de yeni (aproximativ 81 de euro), în timp ce vizele cu intrări multiple vor costa acum 30.000 de yeni (aproximativ 162 de euro), față de 6.000 de yeni (aproximativ 32 de euro) în prezent.

Revizuirea taxelor de viză — prima din 1978 — a fost realizată pentru a „reflecta inflația și fluctuațiile cursului de schimb valutar”, a declarat ministrul de externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi, jurnaliștilor vineri.

„Nu anticipăm că aceasta va avea un impact imediat asupra turismului de intrare”, a adăugat el.

Yenul japonez s-a depreciat constant din 2021 și se situează acum în apropierea celor mai scăzute niveluri din ultimii 40 de ani.

Număr record de turiști străini în Japonia, în 2025

Acest fenomen, împreună cu revenirea călătoriilor după pandemie, a determinat o creștere semnificativă a numărului de turiști care vizitează Japonia. Anul trecut, țara a primit un număr record de 42,7 milioane de turiști internaționali.

În luna mai, camera superioară a parlamentului japonez a adoptat un proiect de lege care majorează și alte taxe relevante pentru cetățenii străini.

Potrivit acestei modificări, plafonul legal maxim pentru taxele aferente cererilor de rezidență permanentă va crește la 300.000 de yeni (aproximativ 1.620 de euro), de 30 de ori mai mult decât limita actuală de 10.000 de yeni (aproximativ 54 de euro). De asemenea, schimbarea statutului de rezidență sau prelungirea perioadei de ședere va putea costa până la 100.000 de yeni (aproximativ 540 de euro), comparativ cu taxa actuală de 10.000 de yeni (aproximativ 54 de euro).

Autoritățile care susțin aceste majorări afirmă că Japonia trebuie să își alinieze taxele legate de vize și rezidență la niveluri mai apropiate de cele practicate de alte economii din grupul G7.

În Statele Unite ale Americii, de exemplu, taxele pentru solicitarea vizelor de neimigrant variază între 185 și 315 dolari. Pentru vizitatorii din Regatul Unit, o viză standard de scurtă durată, care permite o ședere de până la șase luni, costă 135 de lire sterline.