Rebelii houthi au atacat cu o dronă orașul sfânt Mecca. E prima oară după 10 ani când are loc un astfel de incident

Rebelii houthi au atacat cu o dronă orașul sfânt Mecca. FOTO: colaj X

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită a afirmat miercuri că a distrus o dronă lansată de rebelii houthi din Yemen spre oraşul sfânt Mecca, fapt negat de rebelii pro-iranieni.



"Marţi, 15 septembrie 2026, Forţele regale saudite de apărare aeriană au reuşit să intercepteze şi să distrugă o dronă ostilă lansată de miliţia teroristă houthi înainte ca aceasta să intre în spaţiul aerian interzis al capitalei sfinte", a transmis coaliţia într-un comunicat. "Drona a fost interceptată la sud de oraşul Mecca", a precizat aceasta, scrie Agerpres.



Este prima dată când houthii au vizat Mecca în aproape un deceniu, de când un atac cu rachete balistice a fost interceptat în 2017, potrivit lui Turki al-Maliki, purtător de cuvânt al Forțelor Coaliției conduse de Arabia Saudită, scrie CNN.

BREAKING | Saudi-led Arab Coalition: Saudi air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone before it entered the restricted airspace over the holy city of Mecca.



The coalition said the incident marks a second attempt to target Mecca, following a ballistic missile launch… pic.twitter.com/Nx6z6EKvtu — The Middle East (@A_M_R_M1) September 16, 2026

Purtătorul de cuvânt al coaliţiei, generalul Turki Al-Maliki, a denunţat în comunicat "tentativele disperate ale miliţiei şi ale aliaţilor săi de a perturba securitatea şi stabilitatea şi de a pune în pericol oaspeţii Moscheii Sfinte, cetăţenii şi rezidenţii".



"Acuzaţiile privind presupusa vizare a oraşului Mecca sunt o minciună răsuflată, folosită deja în trecut, care nu mai păcăleşte pe nimeni", a răspuns pe X un oficial houthi, Hazm al-Assad.



La rândul său, Organizaţia Cooperării Islamice (OCI) a condamnat "atacurile odioase comise de grupul houthi împotriva oraşului Mecca şi a regiunii Medina, precum şi agresiunea continuă a acestuia împotriva regatului Arabiei Saudite". Aceste atacuri "profanează caracterul sacru al locurilor sfinte şi al moscheilor şi rănesc sentimentele musulmanilor din întreaga lume", a deplâns OCI într-un comunicat.



Marţi, Arabia Saudită a declanşat pentru scurt timp alerte aeriene în mai multe regiuni din sudul ţării, în apropiere de graniţa cu Yemenul, inclusiv una pentru Mecca, o premieră de la începutul conflictului regional.



Yemenul, ţară vecină cu Arabia Saudită, a fost atras în iulie în acest conflict declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie.



La începutul lui septembrie, rebelii houthi au lansat o ofensivă majoră şi au pus stăpânire pe întregul litoral yemenit de la Marea Roşie, inclusiv pe strâmtoarea Bab el-Mandeb care controlează această axă strategică pentru traficul maritim.



Purtătorul de cuvânt militar al mişcării houthi, Yahya Saree, a afirmat la rândul său că forţele armate saudite au efectuat în ultimele 24 de ore "52 de lovituri aeriene" care au vizat "infrastructuri civile" în mai multe guvernorate şi a promis că acestea nu vor rămâne "fără răspuns".