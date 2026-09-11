Axios: Mohammed bin Salman i-a cerut lui Donald Trump să-i atace pe rebelii Houthi din Yemen. Președintele SUA a refuzat de două ori

Prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, l-a sunat, joi, de două ori pe Donald Trump pentru a-l ruga să ordone lovituri împotriva rebelilor yemeniţi Houthi, însă liderul de la Casa Albă a refuzat, relatează Axios, citând ca sursă doi oficiali din SUA. Trump a afirmat că nu intenţionează în acest moment să acţioneze militar în Yemen.

Axios apreciază că SUA sunt tot mai îngrijorate de escaladarea rapidă a conflictului din Yemen şi îi sprijină mai puternic pe saudiţi, dar încearcă să evite implicarea armată directă.

Amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) care răspunde de Orientul Mijlociu, a făcut o vizită în Arabia Saudită pentru discuţii urgente în vederea coordonării, joi.

În ultimele săptămâni, oficiali americani civili şi militari le-au comunicat omologilor lor saudiţi că ordinele lui Trump cer concentrarea forţelor americane asupra Iranului şi protecţiei Strâmtorii Ormuz, evitând în acest context deschiderea unui nou front de luptă, mai menţionează Axios.

Reuters a scris, în iulie, că Arabia Saudită încearcă să formeze o coaliţie internaţională pentru protecţia navigaţiei în Marea Roşie faţă de atacurile Houthi, în timp ce tensiunile din Yemen şi din regiune continuă să escaladeze. Încă de la începutul lui iulie, rebelii yemeniţi au afirmat că forţele lor s-au opus unor avioane militare saudite care încercau să împiedice aterizarea unui avion civil iranian pe aeroportul internaţional din Sana'a.

Ofensivă decisivă a rebelilor Houthi în Yemen. Au ocupat un oraș-cheie la Marea Roșie și înaintează spre Bab-el-Mandeb

Forţele loiale guvernului din Yemen, autoritatea recunoscută internaţional şi sprijinită de o coaliţie arabă condusă de Arabia Saudită, s-au retras din oraşul-port strategic Mokha de la Marea Roşie şi s-au repliat către sud, în timp ce rebelii Houthi susţinuţi de Iran continuă înaintarea către Strâmtoarea Bab-el-Mandeb, situată pe o rută cheie a transportului maritim între Asia şi Europa, au informat surse militare citate de agenţiile AFP şi EFE, joi.

Rebelii au preluat, de asemenea, controlul asupra întregii provincii Hodeidah, provincie situată la nord de Mokha. Potrivit unor martori, coloane de forţe loiale guvernului susţinut de Arabia Saudită au fost văzute deplasându-se spre sud după ce au abandonat oraşul Mokha, situat la aproximativ 70 de kilometri nord de strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Conform unor surse din rândul trupelor pro-guvernamentale, unele dintre aceste forţe au fost redesfăşurate - în urma retragerii lor din Mokha - la aproximativ 50 de kilometri de strâmtoarea Bab el-Mandeb, în zona Dhubab, unde se află o bază militară şi un aerodrom, în cadrul unui plan de reorganizarea a trupelor.

Retragerea forţelor pro-guvernamentale din Mokha vine după retragerea lor peste noapte din oraşul Hais, căzut între timp sub controlul rebelilor Houthi, care au înaintat foarte rapid de-a lungul coastei de vest a Yemenului în ofensiva lansată săptămâna trecută în direcţia strâmtorii Bab el-Mandeb.

Houthi vor să cucerească zona adiacentă strâmtorii

Obiectivul rebelilor pro-iranieni este de a cuceri zona litorală a strâmtorii pentru a-şi consolida astfel controlul asupra rutei maritime esenţiale pentru comerţul internaţional care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Deşi trupele pro-guvernamentale s-au retras din oraşul Mokha, rebelii nu au ocupat imediat acest oraş, dar martori spun că, între timp, combatanţi ai acestora au preluat controlul asupra localităţii, unde au pătruns strigând „moarte Americii, moarte Israelului!”. Importanţă strategică a acestui oraş constă în principal în poziţionarea sa pe coasta Mării Roşii şi apropierea de strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Potrivit unei surse militare, rebelii Houthi au ocupat şi insula Zuqar, în sudul Mării Roşii, după atacuri cu rachete şi un asalt terestru făcut cu ajutorul unor ambarcaţiuni care au transportat combatanţi.

Între timp, preşedintele Consiliului Politic Suveran, organul executiv al insurgenţilor, Mahdi al-Mashat, a anunţat o graţiere pentru „toţi aceia care s-au lăsat înşelaţi pe fronturile de pe coasta de vest”, referindu-se la combatanţii din forţele pro-guvernamentale. Luptele din această ofensivă a rebelilor s-au soldat până în prezent cu peste 500 de morţi.

De partea sa, Arabia Saudită a făcut în jur de 40 de raiduri aeriene în Yemen în ultimele zeci de ore, după ce rebelii Houthi au lansat, miercuri, rachete balistice şi drone spre oraşe din sudul Arabiei Saudite.

Yemenul este scena unui conflict devastator între forţele pro-guvernamentale, susţinute de o coaliţie militară condusă de Arabia Saudită, şi rebelii Houthi susţinuţi de Iran, între 2014 şi 2022, când a intrat în vigoare un armistiţiu. Până la acest armistiţiu rebelii au reuşit să ocupe teritorii vaste ale ţării, inclusiv capitala Sana'a, iar guvernul slăbit s-a refugiat în oraşul Aden.

Conflictul s-a intensificat din nou în iulie anul acesta, după ce Arabia Saudită a atacat aeroportul din Sana'a pentru a împiedica aterizarea unui avion iranian care transporta o delegaţie Houthi ce venea de la Teheran.

De atunci, rebelii şi-au intensificat atacurile asupra activelor militare şi zonelor controlate de guvernul recunoscut internaţional, lansând de asemenea atacuri cu rachete şi drone asupra infrastructurilor petroliere saudite.