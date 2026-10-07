George Simion îl amenință pe Nicușor Dan într-un interviu pentru Politico și transmite „un mesaj” pentru investitorii străini

Președintele AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a declarat pentru Politico că va avea loc o încercare de suspendare a Președintelui Nicușor Dan, dacă acesta va continua să refuze organizarea alegerilor anticipate care să pună capăt lunilor de blocaj de la București. El a adăugat, după ce euro a atins un nou record, că „nimeni nu vrea o nouă Grecie”, scrie, miercuri, publicația.

Președintele României, Nicușor Dan, se confruntă cu solicitări atât din partea aliaților, cât și a adversarilor de a convoca alegeri anticipate, primele din istoria modernă a țării, dacă ultima sa încercare de a pune capăt celor cinci luni de criză politică eșuează.

Politico scrie că România, „importantul membru NATO și UE”, nu are un guvern pe deplin funcțional de la prăbușirea coaliției în mai, iar parlamentarii au respins o succesiune de nominalizări ale lui Nicușor Dan la funcția de prim-ministru.

Partidele politice analizează acum dacă să-l susțină sau nu pe cel mai recent candidat la funcția de prim-ministru, diplomatul Luca Niculescu, care trebuie să obțină un vot de încredere în Parlament în următoarele nouă zile pentru a fi confirmat în funcție.

Într-un interviu, George Simion, rivalul lui Nicușor Dan din dreapta extremă din România, a avertizat că niciun guvern stabil nu se poate forma fără alegeri și l-a acuzat pe Președinte că pune în mișcare un „blocaj” împotriva democrației pentru că „se teme că vom ajunge la putere”.

Într-o declarație separată pentru Politico, ultima nominalizare înaintea lui Niculescu, membrul Parlamentului European Siegfried Mureșan, a avertizat că țara plătește deja un preț economic, deciziile de investiții fiind amânate.

„Amânarea alegerilor anticipate și menținerea în această situație de impas ar avea, la un moment dat, și consecințe negative din punct de vedere economic”, a spus el.

La granița cu Ucraina, România are a șasea cea mai mare populație din UE și joacă un rol esențial în apărarea regiunii de către NATO, găzduind o bază militară importantă și un sistem de scut antirachetă american. Țara a fost afectată de instabilitate politică, corupție și un deficit bugetar în creștere în ultimii ani, condiții care au alimentat o creștere a sprijinului pentru politica naționalistă de extremă dreapta, scrie Politico.

De când coaliția s-a destrămat în primăvară, din cauza luptelor interne privind reducerile bugetare, Parlamentul românesc aflat într-un impas nu a reușit să ajungă la un acord asupra unui nou guvern.

Liderul Alianței pentru Uniunea Românilor (AUR), George Simion, un eurosceptic convins care a cerut oprirea ajutorului acordat Ucrainei, a declarat pentru Politico că „Președintele trebuie să își îndeplinească datoria și să le ofere alegătorilor o șansă de a ieși din impas cu noi alegeri, altfel riscând să fie înlăturat”. Partidul său conduce sondajele de opinie din România de aproape doi ani.

Simion a câștigat sprijin în Parlament pentru a-l suspenda pe Președinte, lucru care, crede el, va prinde avânt dacă Niculescu eșuează, iar Nicușor Dan refuză din nou să convoace noi alegeri.

„Toată lumea spune: «Bine, dacă nu trece, vom merge la alegeri anticipate», dar nu-l cunosc pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu. Președintele este foarte încăpățânat și ar putea sfida apelurile la alegeri chiar dacă toate partidele le doresc. În acest caz, vom avea numărul de semnături și voturi pentru a-l suspenda cel puțin, dacă nu chiar pentru a-l demite”, a spus Simion.

Nicușor Dan a respins ideea ca AUR să ajungă la guvernare. Anul trecut, l-a învins pe Simion la președinție și consideră politica rivalului său o amenințare la adresa direcției pro-occidentale și pro-europene a României. Președintele spune că se opune unor alegeri anticipate, deoarece perioada de campanie ar întârzia reformele bugetare și finanțarea sistemului de sănătate.

„O nouă Grecie”

Leul românesc a slăbit față de euro în lunile de la izbucnirea crizei. Simion le-a spus investitorii internaționali să rămână răbdători și a încercat să-i asigure că AUR va fi responsabil din punct de vedere fiscal dacă va prelua puterea.

„Nimeni nu vrea o nouă Grecie. Vom face tot ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele față de partenerii noștri internaționali și pentru ca aceștia să își recupereze datoriile”, a spus el.

Apelul pentru organizarea de alegeri anticipate câștigă teren la București.

Până acum, liderul fostului partid al lui Nicușor Dan, Uniunea Salvați România (USR), s-a alăturat politicienilor din Partidul Național Liberal (PNL), liderului Partidului Social Democrat (PSD) și AUR, sugerând că ar putea fi necesare alegeri fără precedent.

Ultimul plan al lui Nicușor Dan mai are timp să funcționeze, dar conflictele politice dintre partide rămân o problemă. Liberalii spun că l-ar putea susține pe Niculescu în funcția de prim-ministru dacă social-democrații nu capătă prea multă influență, în timp ce social-democrații spun că își doresc ca premierul desemnat să ducă țara într-o nouă direcție: departe de politicile de austeritate ale premierului liberal aflat în interimat, Ilie Bolojan.

Mureșan, un liberal pro-UE și vicepreședinte al Partidului Popular European, a declarat că riscurile economice ale prelungirii crizei sunt reale. El a declarat pentru Politico că alegerile anticipate ar putea fi inevitabile, deși aceasta nu este opțiunea sa „preferată”.

„Incertitudinea politică existentă acum în țară se poate transforma cu ușurință în incertitudine economică. Vedem deja cum investitorii își rețin investițiile, așteptând decizii majore de investiții înainte de a avea mai multă certitudine”, a avertizat Mureșan.

Deși Mureșan a spus că își dorește ca Nicușor Dan să reușească, el a criticat întârzierile în rezolvarea celei mai longevive crize de la căderea comunismului în 1989.

„Dacă președintele ar fi acționat rapid în numirea unui prim-ministru în mai și nu ar fi amânat nominalizările, am fi putut chiar avea alegeri anticipate până acum și ne-am fi aflat într-o situație cu un nou parlament și cu un guvern stabil cu o agendă pe patru ani”, a spus el.

„Așadar, în mod clar, opțiunile se restrâng și nu se îmbunătățesc”, a adăugat el.