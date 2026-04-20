Gheorghe Hagi a fost numit selecționerul echipei naționale de fotbal a României

Federația Română de Fotbal (FRF) l-a anunțat, în mod oficial, pe Gheorghe Hagi drept selecționerul echipei naționale de Fotbal a României. „Regele” a afirmat că a început negocierile doar după ce Mircea Lucescu a murit, din respect pentru profesorul său. Mai mult, el a spus că este „o provocare mare” și va avea „mult de muncă”.

„După mai multe încercări de al avea pe Hagi alături de noi, azi putem confirma acest lucru. Gică Hagi se întoarce la echipa națională. Suntem foarte încrezători de această călătorie, alături de cei mai buni jucători ai noștri”, a spus președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Mihai Stoichiță a spus că este „alegerea normală a fotbalului românesc”.

„Mi se pare alegerea normală a fotbalului românesc, pentru că era normal să ajungem la el după atâtea încercări și sper că tot ce a trăit ca jucător să dea dumnezeu să aibă și la echipa națională. Eu nu pot să-i spun decât baftă, prea multe cuvinte nu-și au rostul”, a spus Stoichiță.

Gheprghe Hagi a zis că este „o onoare” să reprezinte iar România.

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint iar România, așa cum am făcut ca jucător. Sper să o fac și ca antrenor, pentru că trebuie să performezi ca antrenor. Aș vrea să prezint viziunea mea despre fotbal.

Primul punct, strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective îndrăznețe, să câștig, și cred că unul dintre obiectivele cele mai importante este să-i facem fericiți pe suporteri.

Punctul doi, legat de filozofia de modul meu de a interpreta și juca fotbalul, jucătorul trebuie să știe să atace și să se apere, pe principiile de bază posesie și presiune. Dacă ai jucători care știu să facă lucrul ăsta, vom avea jucători care știu să atace și să se apere.

La sisteme, din punctul meu de vedere, îmi place să folosesc și patru și trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de sisteme. Ofensiv o să încercăm să atacăm și defensiv ne vom plia pe adversar.

Punctul patru care cred că este foarte important, lucru pe care l-am învățat când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia: să știi să selectezi. Selecția face diferența și cred eu că cele două criterii principale sunt: experiența internațională la echipa națională, atât juniori și seniori. Mergem să ne luptăm cu cei mai buni și automat trebuie jucători buni. Al doilea criteri: cei mai buni din România.

Pe aceste criterii vom încerca să obținem succesul. Lucrul cel mai important în teren e să aibă personalitate, să aibă curaj, să ia decizii bune.

Când vorbești de echipa națională nu mia vorbim de echipa de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom antre mult relațiile de joc ca jucătorii să se cunoască bine. Le vom prezenta și lor aceste lucruri pentru a ne cunoaște mai bine și a ne dezvolta pentru a avea o mentalitate de învingător.

Timpul ne va da răspuns dar sunt foarte încrezător și sper ca performanțele făcute la echipa națională ca jucător să le fac și ca antrenor”, a spus Hagi.

Întrebat dacă a fost greu de convins, Hagi a răspuns: Au fost perioade în care nu am putut, dar acum că pot automat că mi-am dorit. Vin cu gândul de a avea succes și de a face performanțe. Nu cred că s-a pus problema de convins prea mult”.

„Regele” a subliniat faptul că este o „provocare mare pentru mine”.

„Mie îmi place să privesc înainte. Este o provocare mare pentru mine și eu fac meseria de antrenor, îmi place, și am venit să fac treabă și să duc România acolo unde își dorește”, a mai spus el.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a spus că relația cu Hagi a fost una bună.

„Relația noastră cu Gheorghe Hagi a fost foarte bună. Ne-am dorit să colaborăm de-a lungul timpului; chiar dacă nu am reușit colaborarea dintre noi și Farul Constanța sau Viitorul Constanța, aceasta a fost una extraordinară la juniori. Au fost și persoane manageriate de el care au făcut pasul la Federația Română de Fotbal.

Cred că momentul acesta a fost și o fereastră de oportunitate: conflictul de interese a dispărut, deci a apărut această fereastră pentru a putea împinge, în următorii doi ani, echipa pentru a reveni la un turneu final”, a spus Burleanu. Hagi a sublinait că a început discuțiile după moartea lui Mircea Lucescu. „Atâta timp cât nea Mircea a fost în rol, nu au existat astfel de legături. După aceea, bineînțeles că au fost, dar nu cât a fost el în funcție, pentru că vorbim despre profesorul meu și nu puteam, și nu avea sens, să discutăm și să intrăm în detalii. El și-a dorit acest lucru, iar eu nu puteam să fac asta din respectul pe care îl am”, a afirmat el. Despre jucători, el a spus că „voi avea mult de lucrat”. „De lucrat, o să am mult de lucrat, pentru că sunt meciuri de văzut, atât în țară, cât și în afară. Și la birou va fi multă muncă de monitorizare și management. Singurul lucru este că nu antrenez zi de zi, dar nu este o problemă, pentru că îi vor antrena cei mai buni. Bineînțeles, sunt patru componente la care trebuie să lucrezi, indiferent de situație. Primul lucru este mereu partea mentală: jucătorul trebuie să se gândească numai la fotbal. Tehnica trebuie să o aibă, tactica există și o face antrenorul, iar apoi partea fizică. Aceste patru aspecte trebuie gestionate la parametri foarte ridicați”, a subliniat el. Hagi a adăugat faptul că „trebuie să dovedim la fiecare meci că dăm totul pentru echipă”. „Trebuie să dovedim la fiecare meci că dăm totul pentru echipă. Fotbalul de tranziție trebuie să fie prezent în ambele faze, pentru că am văzut multă lume care spune că nu știm să atacăm și că România nu știe să atace. Generația noastră a atacat foarte mult, de aceea am câștigat. Echipa trebuie să le facă pe ambele; sunt cele două faze care trebuie tratate foarte serios și care reprezintă principiile de bază”, a adăugat el. Noul selecționer al echipei naționale a afirmat că nu se va plânge niciodată că „nu are” jucători. „Lucrez cu jucători foarte inteligenți, care joacă în multe sisteme. Ce faci la națională într-o săptămână, la cluburi faci în două-trei luni. Nu o să mă plâng niciodată că nu am jucători. Mentalitatea se construiește în timp. Trebuie să fim mai convinși, să credem mai mult în ceea ce facem, iar în ultima treime de teren trebuie să avem curaj. Trebuie să riscăm, pentru că numai așa putem câștiga”, a afirmat el.

