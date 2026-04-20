Gheorghe Hagi a fost numit selecționerul echipei naționale de fotbal a României

Federația Română de Fotbal (FRF) l-a anunțat, în mod oficial, pe Gheorghe Hagi drept selecționerul echipei naționale de Fotbal a României. „Regele” a afirmat că a început negocierile doar după ce Mircea Lucescu a murit, din respect pentru profesorul său. Mai mult, el a spus că este „o provocare mare” și va avea „mult de muncă”.
„După mai multe încercări de al avea pe Hagi alături de noi, azi putem confirma acest lucru. Gică Hagi se întoarce la echipa națională. Suntem foarte încrezători de această călătorie, alături de cei mai buni jucători ai noștri”, a spus președintele FRF, Răzvan Burleanu.
„Mi se pare alegerea normală a fotbalului românesc, pentru că era normal să ajungem la el după atâtea încercări și sper că tot ce a trăit ca jucător să dea dumnezeu să aibă și la echipa națională. Eu nu pot să-i spun decât baftă, prea multe cuvinte nu-și au rostul”, a spus Stoichiță.
„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint iar România, așa cum am făcut ca jucător. Sper să o fac și ca antrenor, pentru că trebuie să performezi ca antrenor. Aș vrea să prezint viziunea mea despre fotbal.
Primul punct, strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective îndrăznețe, să câștig, și cred că unul dintre obiectivele cele mai importante este să-i facem fericiți pe suporteri.
Punctul doi, legat de filozofia de modul meu de a interpreta și juca fotbalul, jucătorul trebuie să știe să atace și să se apere, pe principiile de bază posesie și presiune. Dacă ai jucători care știu să facă lucrul ăsta, vom avea jucători care știu să atace și să se apere.
La sisteme, din punctul meu de vedere, îmi place să folosesc și patru și trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de sisteme. Ofensiv o să încercăm să atacăm și defensiv ne vom plia pe adversar.
Punctul patru care cred că este foarte important, lucru pe care l-am învățat când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia: să știi să selectezi. Selecția face diferența și cred eu că cele două criterii principale sunt: experiența internațională la echipa națională, atât juniori și seniori. Mergem să ne luptăm cu cei mai buni și automat trebuie jucători buni. Al doilea criteri: cei mai buni din România.
Pe aceste criterii vom încerca să obținem succesul. Lucrul cel mai important în teren e să aibă personalitate, să aibă curaj, să ia decizii bune.
Când vorbești de echipa națională nu mia vorbim de echipa de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom antre mult relațiile de joc ca jucătorii să se cunoască bine. Le vom prezenta și lor aceste lucruri pentru a ne cunoaște mai bine și a ne dezvolta pentru a avea o mentalitate de învingător.
Timpul ne va da răspuns dar sunt foarte încrezător și sper ca performanțele făcute la echipa națională ca jucător să le fac și ca antrenor”, a spus Hagi.
Întrebat dacă a fost greu de convins, Hagi a răspuns: Au fost perioade în care nu am putut, dar acum că pot automat că mi-am dorit. Vin cu gândul de a avea succes și de a face performanțe. Nu cred că s-a pus problema de convins prea mult”.
„Mie îmi place să privesc înainte. Este o provocare mare pentru mine și eu fac meseria de antrenor, îmi place, și am venit să fac treabă și să duc România acolo unde își dorește”, a mai spus el.
„Relația noastră cu Gheorghe Hagi a fost foarte bună. Ne-am dorit să colaborăm de-a lungul timpului; chiar dacă nu am reușit colaborarea dintre noi și Farul Constanța sau Viitorul Constanța, aceasta a fost una extraordinară la juniori. Au fost și persoane manageriate de el care au făcut pasul la Federația Română de Fotbal.
