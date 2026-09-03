Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile în 2027. Șeful Consiliului Fiscal: „Trebuie să treci pe altă planetă ca să le îngheți iar”

Dăianu: Salariile și pensiile nu trebuie înghețate din nou în 2027. Foto: Getty Images

România poate ajunge anul viitor la ținta de deficit de 5,8% din PIB fără noi creșteri de taxe și fără o nouă înghețare a pensiilor și salariilor, spune Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Invitat la Antena 3 CNN, acesta a explicat că ajustarea bugetară poate continua dacă statul ține sub control ritmul în care cresc cheltuielile și face o indexare „rațională” a veniturilor.

România trebuie să reducă deficitul în 2027, iar presiunea asupra bugetului rămâne mare. Pe lângă ținta de 5,8% din PIB negociată cu Comisia Europeană, Guvernul trebuie să găsească bani și pentru investiții care nu mai pot fi acoperite prin PNRR, dar și pentru alte obligații de plată.

Întrebat despre varianta ca România să ceară Comisiei Europene o „pauză” în reducerea deficitului, idee avansată de Tánczos Barna, Daniel Dăianu a spus că o asemenea soluție nu poate fi negociată pur și simplu cu Bruxelles-ul.

„Nici nu se poate negocia așa ceva. Și vă spun și de ce. Pentru că Comisia Europeană nu este un dictator pentru piețele financiare”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

El a explicat că România își finanțează deficitul și își refinanțează datoria publică atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Acolo contează reacția investitorilor, a băncilor și a agențiilor de rating, nu doar relația cu Comisia Europeană.

„Sunt fonduri mari care fac plasamente în obligațiunile suverane, sunt bănci și care ascultă de agențiile de rating, ele nu ascultă de Comisia Europeană”, a explicat Dăianu.

„Nu este nevoie nici de noi taxe, nici de impozite”

Președintele Consiliului Fiscal consideră că ținta de deficit de 5,8% din PIB este realizabilă și că România nu are nevoie de noi majorări de taxe pentru a ajunge acolo.

El a insistat însă asupra unei probleme care trebuie rezolvată: legea salarizării unitare. Dăianu spune că România are nevoie de reguli clare în acest domeniu pentru a putea controla mai bine cheltuielile statului.

„Dacă România nu va ajunge, pe baza unui consens, la un acord privind salarizarea unitară, pentru care insistă Comisia Europeană și pentru care ar trebui să insistăm și noi, fiindcă fără salarizare unitară noi nu vom avea predictibilitate privind cheltuielile”, a spus acesta.

În opinia sa, dacă această problemă este rezolvată și cheltuielile sunt ținute sub control, deficitul de 5,8% poate fi atins „fără taxe și fără impozite” suplimentare.

Dăianu crede chiar că România ar putea coborî sub această țintă, dacă evoluția veniturilor bugetare rămâne bună.

„Eu cred că se poate coborî sub 5,8. Știți de ce? Pentru că am avut rezultate bune în ceea ce privește veniturile fiscale. Deci încasările și de la TVA, și în general încasările la veniturile fiscale au fost bune. Cred că va continua această evoluție”, a spus el.

Dăianu: Salariile și pensiile nu trebuie înghețate din nou în 2027

Daniel Dăianu spune că nu vede necesară o nouă înghețare a salariilor și pensiilor în 2027, după măsurile luate în 2025 și 2026.

El a arătat că România are în continuare cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, dar PIB-ul nominal va continua să crească. În aceste condiții, salariile și pensiile pot fi indexate, cu condiția ca ritmul de creștere a acestor cheltuieli să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal.

„În 2027 nu este necesar să se procedeze la o nouă înghețare a salariilor și pensiilor. Noi avem o inflație relativ înaltă, cea mai înaltă inflație din Uniunea Europeană. PIB-ul nominal va crește și în 2027 cu o cifră importantă. Dacă noi vom avea o dinamică a cheltuielilor bugetare, a salariilor și pensiilor, care să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal, nu va fi nicio problemă”, a explicat acesta.

Ministerul Finanțelor lucrează deja la mai multe scenarii privind indexarea, iar Dăianu spune că aceasta trebuie făcută astfel încât să nu pună în pericol reducerea deficitului.

„Se poate face o indexare astfel încât să continuăm consolidarea fiscal-bugetară și să avem un deficit de 5,8”, a spus el.

Întrebat direct dacă mai există loc pentru noi creșteri de taxe în România, președintele Consiliului Fiscal a răspuns că, în opinia sa, nu va fi nevoie de ele în 2027.

„Nu cred că sunt oameni realiști care ar pleda pentru o înghețare a salariilor și pensiilor și în 2027. (...) Trebuie să treci pe altă planetă ca să te gândești că vei îngheța și în 2027 salarii și pensii. Ce trebuie să faci este însă să ai o indexare rațională, astfel încât să poți să continui consolidarea fiscal-bugetară în 2027. Nu este nevoie să crești taxe și impozite”, a spus Dăianu.

Când ar putea începe să se simtă o îmbunătățire

Întrebat când ar putea românii să simtă că situația economică se îmbunătățește, Daniel Dăianu a indicat anul 2027.

El estimează pentru acel an o creștere economică de aproximativ 2% din PIB, care ar putea fi chiar mai mare. Chiar dacă PNRR se va încheia, România va continua să aibă la dispoziție alte fonduri europene.

„În 2027 vom avea o creștere în jur de 2% din PIB, poate să fie chiar mai mare de atât, chiar dacă s-a terminat PNRR, dar mai rămân fonduri europene”, a spus Dăianu.

În plus, indexarea salariilor și pensiilor ar urma să susțină consumul și cererea din economie. Președintele Consiliului Fiscal consideră că această indexare este necesară, dar trebuie făcută cu grijă, astfel încât România să continue în același timp reducerea deficitului.